Le FC Nantes a convaincu Moses Simon de prolonger son aventure au club. Il a donc rallongé son contrat qui devait prendre fin en 2024.

Mercato FC Nantes : Moses Simon prolonge son contrat jusqu’en 2026

C’est fait ! Moses Simon et le FC Nantes poursuivent l’aventure ensemble, une aventure qui devrait s’arrêter dans six mois, soit le 30 juin 2024. Finalement, elle se prolonge jusqu’au 30 juin 2026. En effet, l’attaquant et le FCN ont signé un nouveau contrat d’une durée de deux saisons supplémentaires. Dans un communiqué officiel, le FC Nantes s’est dit « très heureux » d’annoncer la prolongation de contrat du joueur de 28 ans.

« Attaché au Club et désireux de poursuivre l’aventure sous ce maillot nantais, Moses Simon continuera d’apporter son expérience au groupe et de faire lever le public de La Beaujoire », a commenté le club de Waldemar Kita. Pour rappel, le N°27 de l'équipe de Jocelyn Gourvennec était visé par l'OL, mais aussi le LOSC et l'OGC Nice.

Moses Simon très heureux de rester au FCN

L’international nigérian (58 sélections, 8 buts) a également exprimé ses premières impressions, après avoir remplier chez les Canaris. « Je suis ravi de poursuivre l'aventure à Nantes et très heureux d’y rester », a-t-il déclaré. Selon lui, il n’y a pas de doute que cette prolongation « est une vraie preuve de confiance vis-à-vis du club, ainsi qu'envers l'équipe ». Le virevoltant attaquant de l’équipe des Jaune et Vert a fait une promesse ensuite. Il assure qu’il est « prêt à continuer à se battre pour aider l'équipe à aller le plus haut possible ».

Arrivée au FC Nantes à l’été 2019, à la suite d’un transfert de l’UD Levante (Espagne), Moses Simon compte plus de 140 matchs dans l’élite du football français (25 buts, 27 passes décisives). Sous le maillot des Canaris, il totalise 163 matchs, toutes compétitions confondues, pour 29 buts et 31 passes décisives.