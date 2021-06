OL Mercato : Lyon encore loin pour la succession de Depay

Publié par Ange A. le 10 juin 2021 à 06:00

Memphis Depay sur le départ, l’Olympique Lyonnais doit se trouver un nouvel attaquant cet été. L’OL piste notamment un joueur en Angleterre, mais c’est encore loin d’être gagné au vu de la concurrence.

Le successeur de Memphis Depay toujours attendu à l’OL

Memphis Depay a fait le choix de ne pas poursuivre sa carrière à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant néerlandais recruté en provenance de Manchester United sera donc un joueur libre cet été sur le marché des transferts. Son nom est associé au FC Barcelone où il pourrait retrouver son compatriote Ronald Koeman, tout juste conforté sur le banc du Barça. Du côté de l’OL, Juninho est toujours à la quête du remplaçant du polyvalent attaquant de 27 ans. Une offre à hauteur de 6 millions d’euros en direction de Fenerbahçe pour Dimitris Pelkas (10 buts et 8 passes décisives) a récemment été évoquée. Si cette proposition a peu de chance d’aboutir, le dirigeant lyonnais creuse une autre piste en Angleterre. Un autre Néerlandais pourrait venir remplacer le natif de Moordrecht dans la capitale des Gaules.

Un artificier de Championship ciblé par Juninho

Voetbalzone assure en effet que l’Olympique Lyonnais courtise Arnaut Danjuma. Âgé de 24 ans, l’ailier gauche sort d’une saison prolifique avec Bournemouth en Championship. Le compatriote de Depay a inscrit 17 buts et offert 8 caviars en 37 apparitions lors de la saison écoulée. Cependant, cela n’a pas suffi pour permettre aux Cherries de retrouver la Premier League. Comme l’indique le média néerlandais, l’OL n’est pas encore passé à l’offensive dans ce dossier. Le club rhodanien dispose de deux concurrents de taille pour le jeune international batave (2 sélections/1 but). Leicester City et les Allemands de Wolfsburg seraient aussi intéressés par Danjuma. Lequel est encore lié à Bournemouth jusqu’en 2024. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros sur Transfermarkt.