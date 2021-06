PSG Mercato : Avant Wijnaldum, une nouvelle officialisation tombe

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 14:30

Comme annoncé par son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG va se renforcer considérablement cet été. Et avant l’arrivée de l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum, qui a déjà passé sa visite médicale, le Paris Saint-Germain vient d’accueillir un nouveau renfort.

Arnaud Kalimuendo officiellement de retour au PSG

L’affaire était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines déjà. C’est désormais officiel. L’attaquant Arnaud Kalimuendo, prêté cette saison au RC Lens, a fait son retour au Paris Saint-Germain. Dans un bref communiqué publié sur son compte Twitter, le club lensois a remercié le joueur de 19 ans et annoncé son retour dans son club formateur. Le PSG a utilisé son droit de veto afin de s’opposer au transfert définitif du Titi d’Or 2020.

D’après les informations du journal L’Équipe, le club nordiste a pourtant bien tenté de conserver Arnaud Kalimuendo en levant son option d’achat fixée à 6 millions d’euros. Mais vu la saison du jeune attaquant, qui a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1, le PSG a préféré récupérer son joueur en payant une indemnité de 1,5 million d’euros aux Sang et Or. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kalimuendo va donc évoluer sous le maillot rouge et bleu la saison prochaine, sauf si le PSG décide de le prêter à nouveau. Avant le natif de Suresnes, le Paris Saint-Germain a déjà fait revenir un autre titi.

Mercato PSG : Eric Junior Dina Ebimbe de retour de Dijon

Prêté avec option d’achat en début de saison par le Paris Saint-Germain, Eric Junior Dina Ebimbe a été acheté définitivement par les Dijonnais. Cependant, la formation reléguée en Ligue 2 ne pourra pas compter sur le milieu de terrain de 20 ans la saison prochaine. En effet, comme évoqué il y a peu, les dirigeants parisiens, qui disposaient d’un droit de veto sur ce dossier, l’ont activé pour rapatrier leur joueur, comme indiqué par le DFCO dans un communiqué.

« Comme lui permettait l’accord signé avec le PSG, le DFCO a levé l’option d’achat du milieu de terrain. Le club parisien a finalement exercé son droit de veto, également prévu dans le contrat. En contrepartie, le DFCO recevra une indemnité de transfert », écrit le club dijonnais sur son site officiel. Selon le journaliste Loïc Tanzi de RMC, Dina Ebimbe devrait prolonger son contrat avant d’être prêté à nouveau.