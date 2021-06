Mercato : Vélez recale l' OM pour Thiago Almada

Publié par Timothée Jean le 10 juin 2021 à 18:05

Désireux de renforcer son secteur offensif, l’ OM devrait faire une croix sur la piste menant à la pépite argentine Thiago Almada. Le président marseillais Pablo Longoria fait le point sur ce dossier.

OM Mercato : Les vérités de Longoria sur la piste Thiago Almada

En plus de Gerson, l’ OM s’active en coulisses pour attirer de nouvelles recrues. En quête d’un nouveau meneur de jeu, le coach de l’Olympique de Marseille a coché le nom de Thiago Almada, la pépite de Vélez. L’entraîneur Jorge Sampaoli connaît très bien le joueur de 20 ans lorsqu’il officiait encore sur le banc de la sélection argentine et voudrait l’attirer à Marseille cet été.

Un accord de principe était même annoncé entre Thiago Almada et l’ OM en vue de son transfert, mais la donne s’est inversée ces derniers jours puisque le prodige argentin semble désormais hors de portée de l’ OM. Lors d’une rencontre avec les groupes de supporters, Pablo Longoria a en effet refroidi cette piste. « On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire », a déclaré un dirigeant de groupe de supporters dans des propos rapportés par La Marseillaise.

OM : Pablo Longoria se tourne vers d’autres cibles

L’ OM devrait donc faire une croix sur cette piste offensive. Face aux exigences financières de Vélez - reclamant pas moins de 15 M€ pour Thiago Almada - le club phocéen se tourne désormais vers d’autres cibles moins onéreuses. Les dirigeants marseillais songeraient notamment à s’offrir la pépite de Toulouse FC, Amine Adli. Mais là encore, les choses s’annoncent compliquées pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen devra faire face à la concurrence de l’AC Milan, prêt à mettre le paquet pour boucler le dossier le plus rapidement. Ce qui n’est évidemment pas un bon signe pour Marseille.