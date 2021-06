OM : Vente du club, McCourt maintient sa position !

Publié par ALEXIS le 11 juin 2021 à 11:16

Une fois encore, Frank McCourt, propriétaire de l’ OM, a fait une précision importante au sujet de la vente de son équipe. Comme il l’a toujours clamé, le club phocéen n’est pas à vendre.

Frank McCourt : « L’ OM n’est pas à vendre »

Venu à la rencontre des responsables des groupes de supporters du Vélodrome, le patron de l’ OM a fait une énième mise au point sur la rumeur persistante concernant la mise en vente du club. Frank McCourt s’est même emporté dans sa réponse. « J’en ai marre de le répéter, mais je le dis une dernière fois : l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre », a-t-il clarifié dans des propos rapportés par RMC Sport. « Toutes les rumeurs au sujet d’une vente ou d’une ouverture du capital sont des fake news. Nous avons l’argent qu’il faut et je suis là pour l’ OM ! », a rassuré Frank McCourt devant les représentants des supporters Olympiens. Marseille a démarré son mercato estival 2021 sur un gros coup, en recrutant Gerson pour un montant estimé à environ 20 M€ bonus compris. D’autres renforts potentiels sont sur la longue liste du président Pablo Longoria, notamment Thiago Almada (Velez Sarsfield en Argentine), Mattéo Guendouzi (Arsenal), Amine Adli (Toulouse FC) ou encore Jérémie Boga (Sassuolo).

Olympique de Marseille : un propriétaire toujours ambitieux

Pablo Longoria avait promis de renforcer l’équipe du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli et il est très actif sur le marché. Comme quoi, le milliardaire américain croit toujours à son '' Champions project", lancé lorsqu'il a racheté l' OM en 2016 des mains de Margarita Louis-Dreyfus. Il faut souligner que le dirigeant marseillais a certes rejeté la dénomination du projet, mais il reste très ambitieux pour le développement de son club. « Je pense que nous avons fait une erreur de mettre un nom à ce projet. Tout le monde a compris notre ambition et c’est ce qui continue à m’animer. Nous n’avons plus besoin de label, mais juste de faire le travail », avait-il précisé dans Téléfoot en mars dernier.