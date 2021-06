OM Mercato : Rafael Leao, l’AC Milan lâche sa réponse à Longoria

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2021 à 21:11

À la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Florian Thauvin, l’OM s’est positionné pour recruter Rafael Leao, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AC Milan. Le club lombard a fixé ses conditions à Pablo Longoria, président du club marseillais.

Mercato OM : Longoria discute avec Mendes pour Rafael Leao

Pablo Longoria est très ambitieux pour son OM. Le président de l’Olympique de Marseille a annoncé pas moins de 11 renforts pour cet été. Et si le milieu de terrain de Flamengo, Gerson, a déjà été annoncé officiellement, les supporters marseillais attendent de connaître l’identité de la seconde signature. Ces dernières heures, c’est le nom de l’ancien Lillois Rafael Leao qui a été cité par les médias. En effet, selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, l’OM est intéressé par le profil de l’avant-centre de l’AC Milan.

Pablo Longoria a récemment rencontré Jorge Mendes, l’agent du joueur de 24 ans, pour tenter de négocier son prêt d’une saison, afin d’oublier Thiago Almada, jugé cher par la direction de l’Olympique de Marseille. Une info confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira, qui assure toutefois que les dirigeants milanais ont les idées claires en ce qui concerne la situation de Rafael Leao.

Longoria prêt à casser sa tirelire pour Rafael Leao ?

En effet, le spécialiste de Transfermarkt explique que face à la qualité des courtisans de Leao, le Milan AC ne privilégie pas l’option d’une cession provisoire. Contraint de renflouer ses caisses cet été, le club italien ne s’oppose pas à un départ du jeune compatriote de Cristiano Ronaldo à la seule condition de recevoir une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros. Pour rappel, outre l’Olympique de Marseille, les Anglais de Wolverhampton et Everton sont également positionnés pour tenter de mettre la main sur l’ancien protégé de Christophe Galtier. Longoria et l’OM savent donc ce qui leur reste à faire.