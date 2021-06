OM Mercato : Précision de taille sur l'arrivée de Gerson

Publié par Ange A. le 12 juin 2021 à 03:30

L’ OM a déjà bouclé le transfert de Gerson. Le milieu de terrain brésilien est pour le moment encore au Brésil. De nouveaux éléments viennent d’être dévoilés au sujet de son arrivée en Provence.

La date de l’arrivée de Gerson à l’ OM fixée

Alors que le mercato estival vient d’ouvrir, l’Olympique de Marseille tient déjà sa première recrue. Gerson Santos da Silva est le premier renfort signé par Pablo Longoria cet été. Au cours d’une rencontre avec les supporters, le président de l’ OM a indiqué que le montant du transfert est inférieur à 15 millions d’euros. Avec les bonus, celui-ci pourrait atteindre les 20 millions d’euros. Un contrat d’une durée de 5 ans est évoqué pour le milieu brésilien. Lequel est encore au Brésil où il défend les couleurs du CR Flamengo. Comme l’indique Eric Frosio, il faut encore attendre deux semaines avant de voir la recrue de 24 ans poser ses valises à Marseille.

Feu vert de Longoria pour les Jeux Olympiques

Le correspondant de L’Équipe, France Football et Canal Plus assure que Gerson est attendu à l’ OM le 25 juin. Il passera alors sa visite médicale avant de parapher son contrat avec Marseille. « Gerson sera à Marseille le 25 juin ! Il pourra disputer encore 4 matches avec le Flamengo avant de se rendre en France pour passer sa visite médicale et contrat son signer de 5 ans », peut-on lire sur le compte Twitter du journaliste. La même source assure que le Brésilien pourrait ensuite quitter la Canebière pour quelques jours après sa signature. Il révèle en effet que l’international Espoirs auriverde a obtenu l’autorisation de Pablo Longoria pour disputer les Jeux Olympiques. En attendant, le futur marseillais a encore 4 rencontres à disputer avec Flamengo avant de vivre sa deuxième expérience sur le Vieux Continent. La première avait été infructueuse en Italie du côté de l’AS Roma puis de la Fiorentina.