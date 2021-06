LOSC Mercato : Un nouveau courtisan signalé pour Sven Botman

Publié par Ange A. le 13 juin 2021 à 04:30

Champion de France, le Lille OSC pourrait enregistrer d’importants départs cet été. Sven Botman est l’un des joueurs les plus courtisés du LOSC. Le défenseur néerlandais plait à un club italien qualifié pour la Ligue des champions.

Sven Botman intéresse un cador de Serie A

Dix ans plus tard, le Lille OSC a de nouveau soulevé l’Hexagoal. S’il ne regorge pas de grands noms du champion, le LOSC dispose d’un des effectifs les plus attractifs. Raison pour laquelle la défense du titre âprement acquis devant le Paris Saint-Germain s’annonce compliquée. Après le départ de Mike Maignan à l’AC Milan, d’autres ventes pourraient en effet suivre. Même Christophe Galtier, l’entraîneur lillois, est courtisé. Recruté en provenance de l’Ajax Amsterdam l’été dernier, Sven Botman pourrait déjà quitter le Nord. Le défenseur central plait à l’Atalanta Bergame selon les informations de Sky Italia. Le club bergamasque a terminé 3e de Serie A et disputera la Ligue des champions la saison prochaine.

Le LOSC en danger pour Botman

Pour cette nouvelle campagne européenne, Gian Piero Gasperini, le coach de La Dea, espère signer un solide défenseur. D’où l’intérêt de l’Atalanta pour le défenseur du Lille OSC. Mais le club italien n’est pas le seul intéressé par Sven Botman. Son nom a récemment été associé à Manchester United. Il serait notamment sur la short-list des Red Devils également intéressés par Cristian Romero (prêté par la Juventus à l’Atalanta) et Jules Koundé (FC Séville). Reste maintenant à savoir si le LOSC va se séparer de l’un des piliers de sa défense. Au vu de ses performances, le défenseur de 21 ans a vu sa valeur marchande exploser sur le marché des transferts. Recruté contre 8 millions d’euros, il vaut aujourd’hui 20 millions de plus selon le site spécialisé Transfermarkt. Son contrat avec Lille court jusqu’en juin 2025.