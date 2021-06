ASSE Mercato : Ça se précise pour ce départ en défense !

Publié par Ange A. le 14 juin 2021 à 05:30

Pas dans les plans de Claude Puel à l’ ASSE, un défenseur central va quitter le club ligérien cet été. Un club de National promu en Ligue 2 la saison prochaine est sur le point de le recruter.

Un indésirable de l’ ASSE en route pour la Ligue 2

Cet été encore, Claude Puel n’entend pas faire de cadeau aux indésirables. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne souhaite se séparer de plusieurs éléments pour faire de la place et réduire la masse salariale du club. Si les plus âgés de l’effectif de l’ ASSE sont surtout concernés par cette opération dégraissage, des jeunes vont également quitter le Forez. Dans ce sens, Paris-Normandie assure que Mickaël Nadé ne sera pas stéphanois la saison prochaine. Le défenseur central de 22 ans a été prêté avec option d’achat à Quevilly Rouen Métropole. Il a été l’un des acteurs majeurs de la montée de QRM en Ligue 2. Satisfait des performances du natif de Sarcelles, le promu envisage désormais de lever son option d’achat.

Une bonne nouvelle pour Saint-Étienne et Nadé

Formé à l’AS Saint-Étienne, Mickaël Nadé n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’équipe première. C’était pendant la saison 2016/2017 lors d’une défaite en Ligue 1 face à l’AS Nancy. Durant sa pige à Quevilly, le jeune défenseur a disputé 32 matchs, dont 30 titularisations, pour un but et le même nombre de passes décisives. Un transfert de l’ ASSE lui permettra donc de poursuivre sa progression et d’engranger du temps de jeu. Pour la direction de Sainté, la vente de Nadé servira à obtenir quelques liquidités même si un gros chèque n’est pas attendu. Transfermarkt estime la valeur marchande du Sarcellois à 300 000 euros. Un montant symbolique pour les Verts qui n’auront pas à laisser partir leur poulain en tant que joueur libre dans un an.