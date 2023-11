Alors que le PSG est attendu à San Siro mardi soir pour la manche retour de son choc contre l’AC Milan, Luis Enrique va devoir prendre une grande décision pour ce match de Ligue des Champions.

PSG : Kang-Lee ou Vitinha face à l’AC Milan ?

À trois jours du match retour de Ligue des Champions contre l’AC Milan, Luis Campos doit gérer un problème de riche au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. De retour dans le groupe après un début de saison marqué par des pépins physiques et les Jeux Asiatiques remportés avec la Corée du Sud, Kang-In Lee est époustouflant lors des dernières sorties du PSG. Recruté durant l’été pour 22 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain de Majorque a impressionné vendredi soir face à Montpellier et semble s’acclimater rapidement à sa nouvelle équipe.

Le, joueur de 22 ans a réalisé une performance exceptionnelle en réussissant 100% de ses 47 passes lors du match contre les Héraultais. Cette statistique témoigne de sa vista et de sa qualité de passe phénoménale. Même ses passes longues étaient précises. Créant ainsi le doute dans les esprits sur la préférence entre Vitinha et lui aux côtés de Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery dans le milieu parisien. Mais Luis Enrique peut compter sur une ancienne icône du club pour trancher entre les deux joueurs.

Alain Giresse livre son conseil à Luis Enrique

Dans une forme éblouissante depuis son succès aux Jeux Asiatiques, Kang-In Lee offre une option très intéressante à Luis Enrique au milieu de terrain. Pour autant, Alain Giresse pense que l’entraîneur du club de la capitale doit continuer à titulariser Vitinha dans son milieu à trois avec Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery. L’international portugais de 23 ans apportant plus de certitudes que son homologue sud-coréen.

« Ça ne se joue pas à grand-chose entre les deux, mais compte tenu de son expérience en coupe d’Europe, je pense que Vitinha possède un léger avantage sur Lee. Pour moi, dans la ligne du milieu, c’est le troisième avec Ugarte et Zaïre-Emery. Lee est plus offensif et plus à même d’occuper le couloir gauche », a expliqué l’ancien coach du Paris SG dans les colonnes du journal L'Equipe. Le successeur de Christophe Galtier sait désormais ce qu’il lui reste à faire mardi soir contre les Rossoneri.