PSG Mercato : Ramos, le Real fixe deux conditions majeures !

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2021 à 21:00

Annoncé dans les plans du PSG pour cet été, Sergio Ramos veut poursuivre son aventure avec le Real Madrid. Inflexible au début, Florentino Perez fixe désormais deux conditions importantes au défenseur central de 35 ans.

Florentino Perez attend des excuses de la part de Ramos

Après plusieurs mois de bras de fer et de refus multiples aux offres de sa direction, Sergio Ramos veut désormais rester et poursuivre son aventure au Real Madrid. Incapables de se mettre d’accord sur les termes d’une prolongation de contrat qui expire le 30 juin, le Real Madrid et son légendaire capitaine se dirigeaient inexorablement vers une séparation. Une occasion que le Paris Saint-Germain et Manchester City voulaient tourner en leur faveur pour tenter de récupérer le champion du monde 2010 cet été.

Mais d’après les informations du journal AS, Sergio Ramos a échangé, vendredi, avec Florentino Perez qui est disposé à lui laisser une deuxième chance pour renouveler son engagement. Cependant, le président madrilène attend de Ramos des excuses téléphoniques s’il souhaite vraiment parapher un nouveau bail au Real après le 30 juin, date d’expiration de son contrat actuel. Et ce n’est pas tout.

Mercato PSG : Ramos obligé d’accepter l’offre du Real ?

Selon le journal El Confidencial, le coéquipier de Karim Benzema pourrait finalement revenir sur son choix de ne pas prolonger son contrat. La direction des Merengues est prête à le conserver à la seule condition qu’il accepte l’offre de renouvellement d’une année de contrat avec une réduction salariale de 10 %. Une proposition rejetée à plusieurs reprises par l’ancien joueur du FC Séville. Autrement dit, si Sergio Ramos tient à rester au Real Madrid, il va devoir accepter les exigences de Florentino Pérez et des décideurs madrilènes.

Le quotidien Mundo Deportivo confirme cette tendance et assure que l’ancien protégé de Zinédine Zidane et sa direction devaient se rencontrer ce lundi afin de faire avancer le dossier. Ruinant ainsi les espoirs du Paris Saint-Germain et de Manchester City pour Ramos.