LOSC Mercato : Annonce forte sur l’avenir de Reinildo à Lille

Publié par ALEXIS le 15 juin 2021 à 02:00

Reinildo n’a plus qu’une saison de contrat au LOSC. Est-il sur le marché pour éviter de le voir partir libre dans un an ou bien son bail sera prolongé ? La réponse de l’agent du défenseur sur la radio Kiss Kiss Napoli.

LOSC : Négociations en cours pour la prolongation de Reinildo

Titulaire au sein de l’équipe du LOSC, sacrée championne de Ligue 1 la saison dernière, Reinildo va devoir prendre une décision sur son avenir pendant le mercato estival ouvert le 9 juin 2021. Son contrat avec le club nordiste prend fin en juin 2022 et il sera libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier prochain. Autant dire que son avenir à Lille OSC fait partie des préoccupations lilloises cet été. Faisant le point sur la situation de son poulain courtisé par le SSC Naples, l’agent de l’arrière latéral gauche a confirmé des négociations avec la direction du LOSC en vue de la prolongation du bail de ce dernier. « Reinildo a encore un an de contrat avec Lille, un club dans lequel il est très bien et avec qui nous discutons d’une prolongation pour les prochaines années », a-t-il fait savoir, tout en confirmant des touches avec des clubs étrangers. « Il y a des clubs italiens et d’autres championnats qui cherchent un arrière gauche, donc je ne suis pas surpris que ça parle de Reinildo, car il a remporté la Ligue 1 et a été élu meilleur latéral du championnat », a souligné l’agent du Mozambicain.

Bilan chiffré du défenseur de Lille OSC

Reinildo Mandava joue sous les couleurs du LOSC depuis janvier 2019. Il est arrivé chez les Dogues d'abord en prêt, en provenance de Belenenses SAD au Portugal. Son transfert définitf acté en juillet 2019 a coûté 3 M€ aux Lillois. Le défenseur de 27 ans a contribué au sacre de l'équipe de Christophe Galtier, même s'il n'a pas été décisif (0 but et 0 passe décisive). Il a pris part à 29 matchs de championnat et a été titulaire 24 fois, soit 2180 minutes de jeu cumulées. En Ligue Europa, il a dipsuté 6 matchs pour 2 titularisations. International mozambicain depuis 2014, le N° 28 du LOSC compte 16 sélections (2 buts). La cote de Reinildo sur le marché des transferts est estimée à 9 M€.