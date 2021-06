Real Madrid Mercato : Man United, PSG, Varane a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2021 à 00:30

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane est annoncé dans les plans du PSG et de Manchester United pour cet été. En plein Euro avec l’équipe de France, le défenseur central aurait pris une grande décision pour la suite de sa carrière.

Raphaël Varane décidé à quitter le Real Madrid

« Mon avenir ? Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir, je suis concentré sur la sélection, sur cet Euro, c'est normal et logique de poser la question et pour ma part c'est normal et logique de me concentrer sur les échéances à venir. On est tous des êtres humains. On peut y penser. Pour ce qui est de mon cas personnel, je suis focalisé sur les objectifs qu'on a en équipe de France, ce n'est pas un sujet que je vais aborder tous les jours dans ma chambre à Clairefontaine. Je suis focalisé sur mon objectif, et ce n'est pas le moment d'en discuter. Si je dois en parler, ce sera directement avec les personnes concernées », déclarait récemment Raphaël Varane concernant son avenir.

À un an de la fin de son contrat, l’international français se dirige de plus en plus vers un départ du Real Madrid. Ce lundi, le journal AS révèle que le champion du monde 2018 ne montre aucun signe d’une envie de prolonger son bail chez les Merengues. Le quotidien espagnol explique que le joueur de 28 ans pense avoir fait le tour en Liga et rêve d’un nouveau challenge sous d’autres cieux. Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Manchester United, le coéquipier de Karim Benzema aurait d’ores et déjà choisi sa prochaine destination.

Mercato PSG : Raphaël Varane veut revenir en France

Le média El Confidencial confirme la tendance dans ce dossier en indiquant que l’ancien protégé de Zinedine Zidane a bel et bien décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec le Real Madrid au-delà du 30 juin 2022 et la fin de son contrat. Pour ne pas le voir s’en aller gratuitement dans douze mois, le club madrilène pourrait finalement se résoudre à le vendre cet été. Qu’à cela ne tienne. Raphaël Varane veut quitter l’Espagne et n’a qu’une idée en tête : revenir en France. Pour cela, El Confidencial révèle que le vice-capitaine des Bleus de la France a déjà repoussé les avances de Manchester United.

Le Paris Saint-Germain est donc bien placé pour récupérer Varane d’ici le 31 août. Dernièrement, la célèbre émission espagnole El Chiringuito a annoncé que le PSG a déjà formulé une offre au Real Madrid pour le natif de Lille. Évalué à 70 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Raphaël Varane peut être délogé du Real contre un chèque de 60 millions d’euros selon ses dirigeants.

Affaire à suivre donc…