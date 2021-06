Euro 2021 : France, le message fort de Benzema à l’Allemagne

Publié par ALEXIS le 15 juin 2021 à 11:30

L’Équipe de France affronte la sélection d’Allemagne, ce mardi (21h) à Munich. Karim Benzema annonce la couleur sur ce choc du groupe F de l’Euro 2021.

Karim Benzema annonce le coup d'envoi de l'Euro 2021

De retour en Équipe de France, après presque six ans d’absence, Karim Benzema devrait être aligné d’entrée de jeu, sauf en cas de surprise, contre l’Allemagne, ce mardi soir à l’Allianz Arena à Munich. Avant le choc entre les Bleus et la Nationalmannschaft, l’attaquant du Real Madrid a donné le ton de l’Euro 2021, à sa manière. « Les rêves ne fonctionnent que si vous les réalisez... c'est parti », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Un message fort qui en dit long sur la motivation du buteur des Merengues. Karim Benzema a été victime d’une béquille contre la Bulgarie (3-0) en match amical, le 8 juin dernier. Mais il s’est vite remis d'aplomb pour l’entrée en lice des tricolores dans la compétition contre les Allemands.

KB9 de retour en Équipe de France grâce à ses performances

Pour mémoire, Karim Benzema s’était brouillé avec le sélectionneur de l’Équipe de France et la Fédération Française de Football (FFF), suite à l’affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena. Et depuis 2015, il était écarté de la sélection. Six ans après Didier Deschamps et KB9 ont décidé de passer l’éponge. C’est ainsi que l'avant-centre de 33 ans a retrouvé les Bleus, après avoir manqué l’Euro 2016 et la coupe du monde 2018 remportée par la France en Russie. Il faut cependant souligner que les performances de Karim Benzema avec le Real Madrid ces cinq dernières saisons, tant en Liga qu’en Ligue des champions, ont forcé son retour chez les tricolores.