Bayern Mercato : La Juventus mise sur un ancien lyonnais

Publié par Timothy le 15 juin 2021 à 16:32

Après une saison difficile, la Juventus de Turin se lance en quête de renforts pour ce mercato estival. La Vieille Dame serait attentive au profil d'un ancien de l'Olympique Lyonnais.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso est sur les tablettes de la Juventus de Turin. Arrivé au Bayern Munich en juillet 2017, en provenance de Lyon, pour un montant de 42 M€ le milieu central pourrait bien quitter le club bavarois dès cet été. Selon les informations de Sky Italia, le milieu de terrain intéresserait la Juventus, qui aurait déjà lancé des premiers contacts pour recruter l'international français.

Juventus : Tolisso reste fixé sur l'Euro

Engagé avec les Bleus pour l'Euro 2020, Corentin Tolisso n'a pas vraiment la tête au mercato estival. Encore sous contrat pendant un an avec le Bayern Munich, il ne serait néanmoins pas contre l'idée de faire ses valises cet été, barré par la concurrence avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Même si le milieu de terrain, formé à l' OL, serait le second choix de la Juve, qui priorise la venue de Manuel Locatelli, milieu évoluant à Sassuolo. Les Bianconeri, qui sont en quête active d'un relayeur, apprécierait le profil de l'ex-lyonnais. "Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Vieille Dame, a validé cette piste", précise Sky Italia.

De son côté, Corentin Tolisso reste focus sur son Euro. "Je suis focalisé sur l'Euro. Je ne me couche pas le soir en me demandant si je jouerai au Bayern Munich la saison prochaine. Il me reste un an de contrat, on verra bien. Je ne pense pas à ce qu'il se passera après l'Euro, pas du tout", confiait récemment le principal intéressé. Le milieu central rejoindrait ainsi son coéquipier en sélection, Adrien Rabiot, chez les Bianconeri, et remplacerait Aaron Ramsey, qui n'a pas réussi à faire ses preuves à la Juve.

Ce n'est pas la première fois que la Juventus jette son dévolu sur Tolisso. Des contacts ont déjà eu lieu entre l’entourage du joueur et la Vieille Dame en 2017, avant qu'il ne signe au Bayern Munich. Cette fois-ci, le club italien compte aboutir à son transfert. Le milieu de terrain bavarois de 26 ans est estimé à 20 M€ par Transfermarkt. Affaire à suivre...