PSG Mercato : Wijnaldum, la petite note de Mbappé à Leonardo

À la lutte avec le Barça, Leonardo est parvenu à convaincre Georginio Wijnaldum. En fin de contrat à Liverpool, le milieu de terrain néerlandais s’est engagé en faveur du PSG. Kylian Mbappé, l’attaquant du club parisien, a été interrogé sur cette arrivée.

Georginio Wijnaldum a signé au PSG pour 5 ans

Après cinq saisons passées sous les couleurs de Liverpool, Georginio Wijnaldum a quitté l’Angleterre et la Premier League. Annoncé un peu partout en Europe et notamment au FC Barcelone, le milieu de terrain défensif a finalement été séduit par le projet et l’énorme salaire soumis par Leonardo et le Paris Saint-Germain. À 30 ans, l’ancien pensionnaire du PSV Eindhoven a paraphé un contrat de trois ans avec les rouges et bleus, soit jusqu’en juin 2024. Alors que le Barça lui proposait 5,5 millions d’euros annuels, le compatriote de Memphis Depay va percevoir jusqu’à 10 millions d’euros par saison sous le maillot du Paris SG. Une très belle prise selon Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Mbappé salue le recrutement de Wijnaldum

À quelques heures de l’entrée en lice de la France à l’Euro, Kylian Mbappé a accordé une interview à RTL. Alors que le Paris SG a récemment officialisé le renfort de Georginio Wijnaldum, la star de 22 ans a félicité Leonardo pour cette acquisition. « C’est un très bon joueur. Je suis très content qu’il arrive. C’était une belle opportunité que le club a saisie, ils ont très bien travaillé », a déclaré Mbappé avant de refermer l’épisode de son club pour se concentrer sur les Bleus et la compétition continentale.

« Maintenant, le PSG n'est absolument pas ma priorité. Ma priorité, c'est l’équipe de France, c'est cet Euro. C'est une grande compétition et je suis concentré à 100 % dessus. » Arrivé au terme de son engagement avec le club anglais, l’international hollandais va désormais aider le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions comme il l’a déjà promis lui-même.

Le directeur sportif du Paris SG a certes recruté Georginio Wijnaldum et cela ravit le buteur bondynois, mais cette arrivée peut difficilement suffire à décider la prolongation du contrat de Kylian Mbappé. Le buteur de l’équipe de France veut poursuivre sa carrière dans un club de football ambitieux, soucieux de remporter de grands titres dans les années à venir. Plus précisément, l’ attaquant tricolore aimerait que le Paris St-Germain décline une équipe favorite pour le titre en Uefa Ligue des champions la saison prochaine.

Pour Al-Khelaïfi, ce n'est pas Mbappé qui décide des transferts

Si ce vœu est aussi le grand souhait de Nasser Al-Khelaïfi, le président du club Parisien depuis 2012 n’accepte pas qu’il devienne une condition à la prolongation du contrat du joueur. Selon le Qatari, Mbappé, malgré ses grandes qualités de footballeur, n’a pas à s’immiscer dans le travail du directeur sportif qu’est le brésilien Leonardo. Il avait affirmé dans les colonnes de L’Équipe, que le joueur offensif du PSG n’avait pas à décider de l’identité des joueurs à recruter, même pour rendre l’équipe encore plus compétitive.

Les supporters Parisiens restent suspendus aux lèvres de l’ancien joueur de l’As Monaco pour la décision qu’il prendra de prolonger ou pas son contrat avec leur club.