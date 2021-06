PSG Mercato : Lewandowski, la réponse officielle du Bayern tombe

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2021 à 00:23

Malgré un contrat courant jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski est annoncé au PSG et au Real Madrid durant ce mercato estival. Par la voix de son président, le club allemand a tenu à faire le point sur la situation de son attaquant de 32 ans.

Le PSG garde l’oeil sur Robert Lewandowski

Vendredi dernier, Robert Lewandowski a encore été associé au Paris Saint-Germain. À 32 ans, l’attaquant polonais songe de plus en plus à changer d’air et n’exclut pas forcément un départ du Bayern Munich cet été. Avec 41 buts en 29 matches de Bundesliga, l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund veut s’offrir un dernier gros challenge en Europe avant de songer à la retraite.

Si sa destination privilégiée reste le Real Madrid et que certains cadors anglais rêvent aussi de lui, Robert Lewandowski fait partie des priorités du Paris Saint-Germain pour compenser un éventuel transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Selon le quotidien madrilène AS, les Merengues et les Parisiens se sont même déjà rapprochés de l’entourage de Lewandowski pour prendre la température.

En difficultés sur les dossiers Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé, le Real Madrid et le Paris SG aimeraient bien attirer le compatriote d’Arkadiusz Milik, attaquant de l’Olympique de Marseille. Mais l’affaire ne s’annonce pas du tout facile.

Herbert Hainer scelle l’avenir de Herbert Hainer

Profitant d’une interview accordée au site officiel du Bayern Munich, le président Herbert Hainer a publiquement écarté un éventuel transfert de Robert Lewandowski. Malgré les moyens colossaux du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, le club bavarois compte bien retenir celui qui a égalé Gerd Müller et ses 40 buts en une saison de championnat.

« Robert est le meilleur attaquant du monde. Il lui reste deux ans de contrat, et j'espère qu'il restera encore plus longtemps. Il représente une véritable bénédiction pour nous », a déclaré le premier responsable du Bayern Munich. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Lewandowski semble donc très bien parti pour rester à Munich.