Bayern Mercato : Coman fait les yeux doux à la Premier League

Publié par Timothy le 16 juin 2021 à 15:32

Placé sur la liste des transferts par le Bayern Munich, ayant décliné leur offre de prolongation, Kingsley Coman pourrait rejoindre l’Angleterre et la Premier League dès cet été.

Entre Kingsley Coman et le Bayern Munich, rien ne va plus. L'ailier de 25 ans a refusé la prolongation de contrat qui lui a été soumise et cherche dès à présent une porte de sortie. Selon Sky Allemagne, le joueur sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, a des envies d'ailleurs et se verrait bien en Angleterre.

Plusieurs clubs anglais veulent Coman

Un appel du pied lancé par le joueur, qui fonctionne. Plusieurs clubs anglais se seraient déjà positionnés pour l'attirer. D’après les informations de Sport1, l'international français, actuellement avec l'équipe de France pour l'Euro 2020, intéresse fortement Manchester United, qui négocie par ailleurs le transfert de Jadon Sancho, évoluant à Borussia Dortmund. Mais attention, car Manchester City est aussi sur ses traces. Coman pourrait ainsi faire le chemin inverse de son partenaire Leroy Sané l'été dernier.

Rien n'est fait dans ce dossier. Selon les informations de Bild, le Bayern Munich serait prêt à lâcher Kingsley Coman pour un montant avoisinant les 80-90 millions d'euros. Les dirigeants de Manchester United s'étaient déjà positionnés la saison dernière sur l'ancien pensionnaire du PSG et de la Juventus de Turin. En vain. Ces derniers avaient essuyé le refus de Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du club bavarois. Les mancuniens veulent avoir le dernier mot et pourraient revenir à la charge dans les prochains jours, en cas d’échec dans le dossier Sancho.