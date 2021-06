OL Mercato : Les raisons du départ de Maxwel Cornet de Lyon

Publié par ALEXIS le 17 juin 2021 à 14:30

L’ OL avait bloqué Maxwel Cornet lors des deux derniers mercatos. Plusieurs clubs, notamment le Borussia Dortmund et le VfL Wolfsburg, avaient tenté en vain de le recruter. Cet été, le polyvalent ailier est mis sur le marché des transferts, à deux ans de la fin de son contrat.

OL : Maxwel Cornet dispose d'un bon de sortie

L’ OL a changé d’entraîneur en fin de saison. Peter Bosz a remplacé Rudi Garcia parti libre. Et cela change tout pour Maxwel Cornet qui était l’un des joueurs clés de ce dernier. Le technicien français avait repositionné l’attaquant ivoirien au poste d’arrière gauche, au détriment de Melvin Bard et Youssouf Koné finalement prêté à Elche (Espagne) puis à Hatayspor (Turquie) la saison dernière. Le jeune joueur formé à l’Olympique Lyonnais et l’international malien arrivé du LOSC sont pourtant des latéraux gauches de prédilection. Ce qui n’est pas le cas de Maxwel Cornet.

C’est dire à quel point Maxwel Cornet était l’un des chouchous de Rudi Garcia. De plus, Juninho a recruté Henrique au Brésil (Vasco de Gama) et Youssouf Koné, sous contrat à l’ OL jusqu'en 2024, est revenu à Lyon. Et ce n'est pas tout ! Si l’on en croît le site internet olympique-et-lyonnais, le nouvel entraîneur des Gones a bien l’intention de donner du temps de jeu à Melvin Bard. L’Équipe croît savoir que Maxwel Cornet dispose d’un bon de sortie du club rhodanien cet été.

Deux clubs anglais intéressés par l'attaquant lyonnais

Deux écuries de Premier League : Leeds United de Marcelo Bielsa et le promu Watford FC sont intéressés par le profil de Maxwel Cornet (24 ans). Ce dernier a bouclé la saison dernière avec 39 matchs au compteur, soit 36 en championnat pour 29 titularisations et 3 en coupe de France. Évoluant à l' OL depuis janvier 2015, l'International ivoirien est sous contrat jusqu’en juin 2023 et sa cote est évaluée à 12 M€.