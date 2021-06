Stade Rennais Mercato : Genesio vise un ancien cadre de l’OL

Publié par JEAN-LUC D le 19 juin 2021 à 17:45

Ancien entraîneur de l’OL (2015-2019), Bruno Genesio aimerait attirer certains de ses anciens protégés du côté du Stade Rennais. Le coach rennais viserait en particulier un ancien capitaine des Gones.

Maxime Gonalons voudrait revenir à l’OL

« On n’est pas encore passé à la DNCG, c’est pour le 29 juin. Nous avons bien sûr les moyens. On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. (…) Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif consacré au recrutement. »

Si Jean-Michel Aulas a confié dans les colonnes du journal Le Progrès que son équipe va s’améliorer pour la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais pourrait bien compter dans ses rangs futurs un ancien de la maison. En effet, le journal local El Ideal assure que Maxime Gonalons veut revenir en France et en particulièrement à Lyon cet été.

Le média espagnol explique que le milieu de terrain français a le mal du pays ainsi que sa famille. Quatre ans après son départ de l’Olympique Lyonnais, l’international français de 32 ans souhaite faire son retour en Ligue 1. Mais un autre club du championnat français aimerait également l’attirer : le Stade Rennais.

Le Stade Rennais également intéressé par Maxime Gonalons

« Si un joueur ne veut pas être là la saison prochaine, il vaut mieux qu'il parte cet été. Mais je n'ai pas encore pu parler au joueur en question, et le club me dit que personne n'a demandé à partir. Nous sommes ouverts aux changements et à l'amélioration de l'équipe. Mon devoir est de convaincre tous les joueurs que Grenade est une excellente option pour continuer à grandir. Nous voulons des joueurs qui veulent être ici », a déclaré Robert Moreno, le nouvel entraîneur de Grenade, lors d’une conférence de presse.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Maxime Gonalons veut changer d'air cet été et le club espagnol ne s’y oppose pas comme l’a indiqué son coach. Seulement, le quotidien madrilène AS révèle que Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais ne sont pas disposés à payer les 4 millions d’euros que Grenade réclame pour laisser partir Gonalons. Un montant qui ne semble pourtant pas effrayer le Stade Rennais.

En effet, nos confrères de Foot Mercato annonce que « si ses rêves de retour à l'OL échouent, Gonalons se rappellera qu'il y a quelques semaines de cela, le Stade Rennais, où officient un entraîneur (Bruno Genesio) et un directeur sportif (Florian Maurice) qu'il connaît bien, a également été annoncé sur ses traces. »

Affaire à suivre donc…