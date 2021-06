RC Lens Mercato : Un départ à l'étranger pour Gaël Kakuta ?

Publié par Ange A. le 20 juin 2021 à 08:30

Alors qu’il vient de voir son option d’achat lever par le RC Lens, Gaël Kakuta est courtisé à l’étranger. Aux dernières nouvelles, un club portugais souhaite chiper le milieu congolais aux Sang et Or.

Le RC Lens déjà menacé pour Gaël Kakuta

Prêté avec option d’achat au RC Lens la saison dernière, Gaël Kakuta ne retournera pas à l’Amiens SC. Lens a en effet levé l’option d’achat dont il disposait contre 5 millions d’euros. Le milieu offensif international congolais (RDC) est désormais sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2023. Une belle récompense pour le milieu de 29 ans. Lequel a terminé meilleur buteur du club artésien lors du dernier exercice avec 11 buts. Durant sa pige, il a également délivré 5 passes décisives. Au vu de ses performances, un club portugais s’intéresse à Kakuta comme le révèle O Jogo. Nouveau champion du Portugal, le Sporting Lisbonne ne serait pas insensible aux récentes performances du Lillois.

Un nouveau challenge à l’étranger pour Kakuta ?

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le Sporting Lisbonne dispose d’un argument de taille pour attirer Gaël Kakuta cet été. Comme l’indique la source lusitanienne, un joueur du Sporting pourrait faire le chemin inverse en rejoignant le RC Lens. Les Sang et Or sont intéressés par Andraz Sporar. L’avant-centre slovène était prêté à Braga lors du dernier exercice. Le joueur de 27 ans a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière. Dans ce dossier, le Sporting devra tout de même faire face à la concurrence de Newcastle United. Reste aussi à savoir si Lens est disposé à séparer de son meneur de jeu, encore moins si ce dernier est tenté par une nouvelle aventure à l’étranger. Il a déjà vécu des expériences en Angleterre, en Espagne, en Italie et même en Chine.