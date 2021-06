OM Mercato : La vérité sur l'échec du dossier Thiago Almada

Publié par Ange A. le 21 juin 2021 à 08:00

Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille s’intéresse davantage à la filière sud-américaine. Jusqu’ici l’ OM n’a réussi à enrôler que le Brésilien Gerson. Pablo Longoria a été contraint lâcher prise pour l’Argentin Thiago Almada.

Pourquoi l’arrivée d’Almada à l’ OM a capoté

Entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis mars, Jorge Sampaoli veut bâtir une équipe compétitive pour la saison à venir. Dans sa démarche, l’entraîneur argentin est notamment adoubé par sa direction. Pablo Longoria lui a d’ailleurs promis onze renforts cet été. Arrivé d’Amérique du sud, le nouveau coach marseillais compte piocher dans ce vivrier pour renforcer son effectif. Le technicien de 61 ans est déjà certain de pouvoir compter sur le Brésilien Gerson encore attendu en Provence. Le milieu de 24 ans arrive en provenance de Flamengo. L’entraîneur de l’ OM espérait également enrôler son jeune compatriote Thiago Almada. Mais Pablo Longoria avait été contraint de faire une croix sur cette piste. La presse argentine croit savoir pourquoi.

Vélez trop gourmand pour Thiago Almada

Comme l’avait indiqué le président de l’Olympique de Marseille, il avait été freiné par les exigences de Vélez Sarsfield. TyC Sports en dit plus sur ce que réclamait le club argentin pour son milieu offensif. Le journal argentin assure en effet qu’à défaut d’un transfert, l’ OM espérait un prêt de Thiago Almada avec option. La direction marseillaise était notamment disposée à débourser 2 millions d’euros pour le prêt avant de lever l’option quelques mois plus tard. Mais Vélez s’est opposé à ce départ sous forme de prêt. Le club argentin ne souhaite se séparer de son crack de 20 ans que sous la forme d’un transfert, avec en prime une belle indemnité. Laquelle est fixée à 20 millions d’euros. Un montant pas à la portée de Marseille qui depuis explore d’autres pistes. Pablo Longoria est d’ailleurs sur le point de recruter Mattéo Guendouzi. Le milieu sera vendu par Arsenal à un an de l’échéance de son contrat.