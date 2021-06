OL : JO, décision d'Aulas sur la participation des Lyonnais

Publié par ALEXIS le 21 juin 2021 à 18:30

Jean-Michel Aulas est désormais d’accord pour laisser libres les joueurs de l' OL qui seront sélectionnés par Sylvain Ripoll pour les Jeux Olympiques 2020 prévus entre le 23 juillet et le 8 août prochain à Tokyo. Il était un peu réticent avant l’appel du président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët.

OL : Aulas laisse deux joueurs pour les JO

Contrairement à certains clubs de Ligue 1, dont le PSG, Jean-Michel Aulas a décidé de ne pas retenir les joueurs de l’ OL susceptibles d’être sélectionnés avec les Espoirs pour les JO 2020. Il se dit disposé à les laisser rejoindre l’équipe du sélectionneur Sylvain Ripoll, selon les informations de l’AFP. Le président de l’Olympique Lyonnais aurait accédé à la demande de Noël Le Graët. En effet, le président de la FFF a lancé un appel aux présidents des clubs du championnat, afin de libérer leurs joueurs convoqués pour les JO de Tokyo. À l’ OL, Houssem Aouar, Maxence Caqueret et Melvin Bard sont concernés. Jean-Michel Aulas a promis de laisser deux joueurs libres pour les Jeux Olympiques, d’après la source.

Noël Le Graët rassure pour Tokyo 2020

Pour le rendez-vous au Japon, Sylvain Ripoll a besoin de 22 joueurs, soit 18 sélectionnés et 4 réservistes. En tout cas, il n’est pas question pour la France de déclarer forfait pour ces JO. Le patron du football français a été ferme. « Même pas en rêve », a-t-il répondu à la rumeur sur l’absence d'olympiens tricolores au Japon. « C’est difficile pour Sylvain Ripoll, mais petit à petit on accroche des joueurs et je pense que demain on sera pas mal », a rassuré Noël Le Graët sur beIN Sports.