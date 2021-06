ASSE Mercato : Quevilly Rouen s'impatiente pour Mickaël Nadé

Publié par ALEXIS le 22 juin 2021 à 01:35

Quevilly-Rouen Métropole souhaite conserver Mickaël Nadé. Le défenseur prêté par l’ ASSE au promu en Ligue 2 n’était pas présent à la reprise ce lundi. Le coach du club du nord-ouest est impatient de retrouver le défenseur. Il a envoyé un message pressant dans ce sens au club ligérien.

ASSE : Quevilly-Rouen Métropole n'attend plus que Mickaël Nadé

Prêté à Quevilly Rouen Métropole lors de la saison écoulée, Mickaël Nadé a rejoint l’ ASSE, car son contrat n’était pas assorti d’une option d’achat. Cependant, le club de Ligue 2 veut le conserver définitivement après son prêt satisfaisant. Les tractations sont en cours entre l’AS Saint-Étienne et QRM comme le confirme l’entraîneur rouennais. Mieux, ce dernier veut voir l’arrière stéphanois dans son effectif le plus tôt possible, afin de préparer la nouvelle saison. « Je suis quand même très satisfait d’avoir mon ossature. Il ne me manque que Mickaël Nadé. J’espère que ça pourra se décanter avec Saint-Étienne », a déclaré le Bruno Irles dans Paris-Normandie.

Il faut dire que Quevilly Rouen Métropole négocie la libération du joueur de 22 ans encore sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022. Une demande à laquelle l’ ASSE n’a pas donné de suite pour l'instant. Claude Puel, manager général des Stéphanois, espère un transfert, donc une indemnité pour libérer le Franco-Ivoirien.

Le défenseur stéphanois décisif dans la montée de QRM

Mickaël Nadé a disputé 30 matchs en National la saison dernière et a été titulaire 29 fois, pour un but inscrit et un passe décisive délivrée. Il a également pris part à 3 matchs en Coupe de France. Le natif de Sarcelles (banlieue nord de Paris) a donc largement contribué à la montée de Quevilly Rouen Métropole en Ligue 2. Le club normand avait fini à la 2e place, derrière le SC Bastia.