Dijon FCO Mercato : Trois départs dans les tuyaux au DFCO ?

Publié par Ange A. le 22 juin 2021 à 05:30

Lanterne rouge de Ligue 1 Conforama la saison dernière, le Dijon FCO évoluera en Ligue 2 cette année. Alors qu’il effectuait sa reprise ce lundi, trois joueurs étaient absents. Ce qui ouvre la voie à leur départ ?

Déjà la reprise pour le Dijon FCO

Après cinq saisons dans l’élite, le Dijon FCO retrouve la Ligue 2. Le club bourguignon a terminé dernier de Ligue 1 la saison dernière. Relégué, le DFCO vise sans doute un retour en Ligue 1 Conforama au terme de la prochaine saison. Pour y parvenir, les Rouges ont déjà recruté trois renforts cet été. Mickaël Le Bihan (31 ans), Christopher Rocchia (23 ans) ou encore Valentin Jacob (27 ans) ont rejoint le club en tant que joueurs libres. Dans l’optique d’atteindre son objectif, le DFCO a également entamé sa préparation. Ce lundi était d’ailleurs jour de reprise pour David Linarès et ses poulains. Seulement, le coach dijonnais n’a pas pu compter sur trois éléments aux Poussots.

Trois joueurs sur le départ cet été ?

Le Bien Public révèle en effet les absences de Mama Baldé, Moussa Konaté et Didier Ndong pour la reprise du Dijon FCO. Pour certains observateurs, les trois joueurs pourraient quitter le club cet été. Il ne reste plus qu’un an de contrat à Mama Baldé au DFCO. L’ailier bissau-guinéen a rejoint le club en tant que joueur libre en 2019. Il a terminé la saison avec 7 réalisations en 29 apparitions. Quant à Moussa Konaté et Didier Ndong, leurs contrats expirent en 2023. L’avant-centre sénégalais a inscrit 5 buts et délivré une passe décision en 28 matchs. Quant au milieu gabonais, il a pris part à 29 matchs pour une passe décisive.