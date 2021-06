Girondins de Bordeaux : Vente, un accord annoncé pour Lopez

Publié par Ange A. le 22 juin 2021 à 07:00

Gérard Lopez pourrait rebondir chez les Girondins de Bordeaux six mois après son départ de la présidence du Lille OSC. Aux dernières nouvelles, l’entrepreneur de 49 ans a des chances de reprendre le FCGB.

Gérard Lopez se rapproche des Girondins de Bordeaux

Sans propriétaire depuis le retrait de King Street en avril, les Girondins de Bordeaux sont sous la protection du tribunal de commerce. Le FCGB se cherche un nouvel investisseur. Lequel pourrait être Gérard Lopez, intéressé par le rachat du FCGB. L’homme d’affaires pourrait se relancer à Bordeaux après son départ de la présidence du Lille OSC en décembre. L’entrepreneur luxembourgeois a quitté la présidence du LOSC suite à la vente du club à Merlyn Partners SCSp. Depuis, il a été remplacé à Lille par Olivier Létang et se cherche un nouveau challenge. Selon les informations de L’Équipe, ses chances de reprendre le club au scapulaire sont grandes. Un accord entre Lopez et King Street/Fortress serait notamment proche.

Gérard Lopez en pole pour le rachat du FCGB

Pour le quotidien sportif, « il est bien parti pour racheter le club et éloigner du même coup, au moins temporairement, la menace d’un redressement judiciaire ». Comme le journal national, 20 Minutes assure que « Fortress a décidé de faire un effort en étalant la dette puis la réduire de 10M€ ». Cette source indique également que King Street et Fortress ne vont pas rester dans le capital des Girondins de Bordeaux. Quant à Gérard Lopez, il souhaite trouver un accord avec toutes les parties avant tout et pourrait même investir sa fortune personnelle pour intégrer le capital de Bordeaux.