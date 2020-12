OL : Il y avait danger, le démenti est tombé à point nommé

Publié le 31 décembre 2020 à 13:30

Le mercato de l'OL est monopolisé par les dossier Memphis Depay et Houssem Aouar. Les deux joueurs clés de l'Olympique Lyonnais suscitent l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, mais un départ imprévu aurait pu faire très mal à Rudi Garcia, qui prépare son effectif pour la reprise de la Ligue 1, le 6 janvier face au RC Lens, au Groupama Stadium.

Le mercato de l'OL souffle le chaud et le froid

L'OL de Rudi Garcia et Juninho est peut-être co-leader de Ligue 1 avec le LOSC et devant le PSG, le mercato hivernal nourrit néanmoins quelques inquiétudes. Houssem Aouar et Memphis Depay sont particulièrement sollicités. Si le FC Barcelone veut absolument le Néerlandais, il va sans doute devoir passer son tour cet hiver et peut-être se faire doubler par la Juventus. Les Turinois, qui gardent également un oeil sur Houssem Aouar, aurait proposé un échange aux Lyonnais, en mettant à leur disposition Federico Bernardeschi. Juninho et Rudi Garcia souhaitent évidemment conserver leurs deux stars, mais ont quand même sous le coude la possibilité Islam Slimani, qui pourrait résilier son contrat avec Leicester dès cet hiver afin de tenter de se relancer. L'ASSE est aussi sur le coup mais aurait jeté son dévolu sur l'attaquant du Zamalek, Mostafa Mohamed.

Un ouf de soulagement à Lyon

L'OL tente aussi de se renforcer en défense et aurait, pour cela, approché le latéral argentinGonzalo Montiel. Selon TyC Sports, les dirigeants lyonnais aborderait le dossier de façon très sérieuse pour le joueur de River Plate, 23 ans. Mais l'Olympique Lyonnais a aussi craint le départ de son défenseur Djamel Benlamri. L'Algérien, qui se disait "frustrée" par son temps de jeu, a été évoqué dans un transfert vers Al Ahli SC pour certains médias, Goal et Ennahar en tête. Olympiques et Lyonnais a obtenu le démenti de l'agent de Benlamri, alors qu'une offre de 4 millions d'euros était évoquée. Heureusement, car l'OL sera privé de son défenseur central Marcelo contre le RC Lens. Le joueur a pris un avertissement contre le FC Nantes (3-0), faisant ainsi sauter le sursis qui planait au-dessus de sa tête. Djamel Benlamri pourrait alors enfin retrouver des minutes dans le onze de Rudi Garcia, à moins que le coach de l'OL lui préfère Sinaly Diomandé...













Par Matthieu