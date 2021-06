PSG Mercato : Sergio Ramos va signer à Paris, ça se confirme !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 00:25

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos a déjà fait ses adieux au Real Madrid. Annoncé un peu partout en Europe, le défenseur central de 35 ans se dirige de plus en plus vers une arrivée au PSG. L’affaire est sérieuse selon plusieurs sources concordantes.

Sergio Ramos donne sa préférence au PSG

En fin de contrat et après avoir fait ses adieux au Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas encore posé ses valises dans un autre club. D’après les informations relayées lundi soir par le journal AS, l’ancien capitaine des Merengues discute actuellement avec Manchester City, le Paris Saint-Germain et Manchester United. Mais le quotidien madrilène assure que le joueur de 35 ans a « de bonne chance de jouer » au PSG la saison prochaine puisque Nasser Al-Khelaïfi a fait une offre « financièrement supérieure » à celles des deux clubs de Manchester.

En plus de l’aspect financier, le Paris Saint-Germain a offert un contrat de deux ans à Sergio Ramos, « exactement ce que recherchait le capitaine de l’équipe espagnole », selon AS. Après réflexions, Ramos accorde donc sa préférence au PSG. De plus, par rapport à sa famille, l’ancien protégé de Zinedine Zidane se montre séduit à l’idée de vivre dans une ville comme Paris qui n’est pas très éloignée de Madrid.

Sergio Ramos a annoncé aux joueurs du Real son départ au PSG

Une semaine après avoir fait ses adieux officiellement au Real Madrid, Sergio Ramos a dévoilé l’identité de son prochain club à plusieurs de ses anciens coéquipiers. En effet, la Cadena COPE annonce ce mardi soir que le champion du monde 2010 a d’ores et déjà informé certains joueurs du Real Madrid qu'il va évoluer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. La radio espagnole est catégorique et confirme ainsi que Ramos va être le prochain gros coup des dirigeants parisiens après Wijnaldum et Donnarumma.