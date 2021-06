Real Mercato : Sergio Ramos annonce son arrivée au PSG !

Publié par Gary SLM le 23 juin 2021 à 09:01

Sergio Ramos va bien rejoindre la défense du PSG. Le défenseur central de légende du Real Madrid a annoncé la nouvelle à ses anciens coéquipiers.

PSG Mercato : Sergio Ramos révèle son choix à ses coéquipiers

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a refusé l’offre de ses dirigeants de prolonger pour une année. Le joueur de 35 ans a quitté le club madrilène et va rejoindre le Paris Saint-Germain, selon les dernières informations. Selon l’émission « Tiempo de Juego » de la radio espagnole COPE, le capitaine du Real Madrid, jusqu’au 30 juin prochain, a annoncé sa décision de quitter le club et celle de rejoindre le PSG à ses futurs ex-coéquipiers.

Difficile d’ignorer la grande offensive du Paris SG sur ce mercato estival. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont déjà fait venir Georginio Wijnaldum puis le portier italien Gianluigi Donnarumma (en attente d’officialisation) cible de longue date du directeur sportif brésilien du club de la capitale. Et les mouvements ne devraient pas s’arrêter puisque Sergio Ramos est lui aussi en salle d’attente pour un transfert au club parisien.

Transferts : Que de bons coups pour le Paris SG

Du fait de la fin de l’engagement de Sergio Ramos avec le club merengue, le PSG réalise un troisième coup sans frais sur ce marché des transferts. Aussi bien Wijnaldum que Donnarumma n’ont rien couté au club de football de la capitale française puisqu’ils étaient en fin de contrat dans leur club respectif. C’est de nouveau un joueur libre que Leonardo va ajouter à l’effectif de l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino.

Sergio Ramos a joué au Real Madrid de 2005 à 2021, prenant part à 671 matches pour 101 buts inscrits. Dans le viseur de Manchester United et de Manchester City, le capitaine de la Casa Blanca a bien annoncé à plusieurs joueurs madrilènes qu’il rejoindrait Paris, selon cette source. Il viendra donc bien nourrir la concurrence avec Marquinho et Presnel Kimpembe. Neymar Jr et Kilyan Mbappé, qui réclamaient des joueurs de haut niveau à leurs dirigeants pour remporter la prochaine Uefa Ligue des champions, ont déjà trois réponses concrètes à leurs préoccupations.

À l'officialisation du départ de Ramos du Real Madrid, plusieurs joueurs ont salué sa grande carrière chez les merengues, y compris d’anciennes légendes du FC Barcelone, club rival du Real.