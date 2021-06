FC Nantes Mercato : Un ancien du PSG proche de signer à Nantes

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 11:00

Malgré la présence rassurante d’Alban Lafont, le FC Nantes veut attirer un nouveau gardien de but cet été. Un ancien pensionnaire du PSG pourrait ainsi débarquer chez les Canaris dans les semaines à venir.

Le FC Nantes ciblé un ancien gardien du PSG

Annoncé sur le départ et notamment dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille, Alban Lafont a finalement vu le FC Nantes lever son option d’achat fixée par l’AC Fiorentina. Convaincu par le prêt de deux saisons du gardien de but français, le club nantais a payé 7 millions d’euros pour le conserver définitivement jusqu’en 2024. Mais le président Waldemar Kita veut recruter un second portier pour épauler Lafont, et son choix s'est porté sur un ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain.

Selon le journal belge Le Soir, Rémy Descamps va quitter le Sporting de Charleroi, où il évolue depuis août 2019, pour s’engager avec le FC Nantes. Toujours selon la même source, le gardien de 24 ans était absent de l’entraînement du club belge, lundi, afin de régler les derniers détails de son retour en Ligue 1.

Rémy Descamps doublure d’Alban Lafont ?

David Phelippeau du journal 20 Minutes a confirmé la nouvelle de l’arrivée de Rémy Descamps au FC Nantes sur son compte Twitter. Selon le journaliste sportif qui suit de très près chaque proposition de transfert des Canaris, la famille Kita est officiellement sur le coup. Formé au PSG aux côtés de Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Jean-Kevin Augustin, Dan-Axel Zagadou ou encore Jonathan Ikoné, le gardien longiligne (1,96m), notamment passé par Tours et Clermont, devrait faire son retour en Ligue 1 dès cet été.

Mais il ne vient pas pour être titulaire dans les cages nantaises. En effet, le confrère assure que Rémy Descamps vient plutôt pour remplacer Denis Petric (33 ans), l’actuel numéro 2 du FC Nantes derrière Alban Lafont.