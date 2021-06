PSG Mercato : Un chèque de 15M€ de Milan ? Leonardo applaudit

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 20:06

Ancien directeur sportif de l’AC Milan, Leonardo pourrait faire affaire avec ses anciens collaborateurs durant ce mercato estival. Un milieu de terrain du PSG est notamment pisté par le club italien afin de renforcer l’équipe de Stefano Pioli.

Mercato PSG : un indésirable de Pochettino vers l’AC Milan ?

Si Leonardo a commencé son mercato en fanfare avec Georginio Wijnaldum et bientôt Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain doit également vendre cet été afin de faire de la place aux renforts. Et sur ce chantier, le directeur sportif du PSG pourrait prochainement entrer en négociations avec l’AC Milan. En effet, d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, les dirigeants du club lombard ont inscrit le nom de Rafinha sur la liste des joueurs à recruter cet été.

Arrivé en octobre dernier en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 1,5 million d’euros, le milieu de terrain offensif de 28 ans n'a pas convaincu Mauricio Pochettino. Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, l’international brésilien fait donc partie des joueurs que Leonardo veut vendre d’ici le 31 août. À la recherche d’un milieu offensif pour compenser le départ de Hakan Calhanoglu pour l’Inter Milan, les Rossoneri ont trouvé en Rafinha le profil idéal pour le poste.

Et Paulo Maldini, le directeur technique du club milanais, compte sur ses bonnes relations avec Leonardo pour finaliser l'opération. Auteur de 34 matchs et 7 passes décisives sous le maillot du Paris SG, le milieu de terrain brésilien plaît par sa polyvalence, mais il n’est pas intransférable aux yeux des dirigeants parisiens. Son départ pouvant rapporter jusqu’à 15 millions d’euros selon Transfermarkt. Qu’à cela ne tienne, les Milanais surveillent aussi d'autres pistes.

Rafinha à la lutte avec Hakim Ziyech à Milan

D’après les renseignements de Sky Sport, l’entraîneur de l’AC Milan, Stefano Pioli, est aussi intéressé par le profil du joueur de Chelsea, Hakim Ziyech. Ne faisant pas partie des premiers choix de Thomas Tuchel chez les Blues, l’international marocain pourrait quitter Londres cet été en cas d’offre satisfaisante. Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres noms comme Dani Ceballos, le milieu du Real Madrid, prêté à Arsenal depuis deux ans et Brahim Diaz, prêté à Milan par le Real Madrid la saison passée, circulent ces dernières heures.