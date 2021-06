Mercato OL : Signature officielle d’Henrique, pourquoi ça traîne ?

Publié par ALEXIS le 24 juin 2021 à 16:00

L’ OL a bel et bien recruté Henrique Silva Milagres plus connu sous le nom de Henrique. Mais l’officialisation de sa signature prend du temps. Une raison explique ce retard.

OL : Henrique en quarantaine depuis son arrivée à Lyon

Jean-Michel Aulas avait confirmé le transfert d'Henrique à l’ OL début juin. Mais le joueur en fin de contrat au Vasco de Gama (Brésil) n’a toujours pas signé à l’Olympique Lyonnais. Il a pourtant débarqué à Lyon la semaine dernière, et sa compagne a fait savoir, sur les réseaux sociaux, qu’il s’est mis à apprendre le français dans l’avion, depuis leur vol du Brésil. Où est donc passé l’arrière latéral gauche ? Il est bel et bien arrivé à Lyon, mais a été contraint d’observer un isolement d’une durée de dix jours avant tout contact avec les dirigeants du club et ses nouveaux coéquipiers, en raison du Covid-19.

En d’autres termes, Henrique est soumis aux mesures sanitaires strictes, surtout concernant les personnes en provenance du Brésil où le Covid-19 et ses variants sont plus conséquents. « Henrique est bien arrivé à Lyon. Il est en quarantaine », a confirmé la direction de l’ OL au site Olympique-et-Lyonnais. « Pour les joueurs brésiliens, on est obligé d'observer une quarantaine de dix jours. Sa quarantaine se terminant ce dimanche », a expliqué le club de Ligue 1.

Officialisation en vue la semaine prochaine

Il faut noter que la reprise des entraînements des Lyonnais est fixée au jeudi 1er juillet. La recrue brésilienne des Gones devrait donc être présente au Groupama OL Training Center à cette occasion, car sa quarantaine prend fin la veille. La visite médicale, la signature officielle et la présentation d'Henrique à la presse devraient donc se faire dans la foulée du début de la préparation de l’équipe du nouvel entraîneur Peter Bosz, la semaine prochaine.