ASSE : Changement de programme pour la présaison des Verts ?

Publié par Ange A. le 25 juin 2021 à 08:00

L’AS Saint-Étienne va effectuer sa reprise lundi le 28 juin. Alors qu’un stage de préparation était au programme pour l’ ASSE, celui-ci pourrait être annulé en raison d’un calendrier chargé.

Vers l’annulation d’un stage pour l’ ASSE ?

Comme bon nombre de ses homologues, Claude Puel va reprendre du service lundi prochain. L’AS Saint-Étienne va en effet signer son retour à l’entraînement. Pour cette reprise, le coach de l’ ASSE ne disposera pas de son groupe au complet. Comme l’avait indiqué le site officiel du club, cinq joueurs seront dispensés lundi. Étienne Green, Wahbi Khazri, Yvan Neyou, Saïdou Sow et Miguel Trauco ne seront pas à l’Etrat le 28 juin. Ils « disposeront d’un calendrier de reprise personnalisée en raison des rencontres internationales qu’ils ont disputées après la clôture du championnat de France ». S’agissant par exemple de Miguel Trauco, il dispute actuellement la Copa America avec le Pérou. En vue de préparer au mieux l’exercice à venir, les Verts étaient annoncés au Maroc. Mais aux dernières nouvelles, le club ligérien ne devrait plus effectuer son stage au Royaume chérifien.

Trois dates déjà calées pour les Verts de Claude Puel

Comme l’indiquent Le Progrès et le site pro-stéphanois EVECT, l’AS Saint-Étienne devra revoir son programme cet été. Ces sources notent en effet qu’une journée du championnat local a été programmée aux dates arrêtées par l’ ASSE pour ses rencontres test en terre marocaine. Les Verts devaient notamment participer à un tournoi amical. Des matchs contre l’Olympique de Marseille et une sélection bis marocaine étaient prévues durant la compétition. Mais avec la tenue du championnat, ces plans pourraient tomber à l’eau. En attendant d’en savoir plus sur le stage au Maroc programmé fin juillet, le club ligérien a déjà fixé trois matchs de préparation. Les 10, 16 et 17 juillet, Saint-Étienne sera tour à tour opposé au Puy Foot, Bourg-en-Bresse et Grenoble.