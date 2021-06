OL Mercato : Nouveau contrat pour une pépite lyonnaise

Publié par ALEXIS le 25 juin 2021 à 12:30

L’ OL se concentre ces derniers jours les jeunes joueurs de son académie. Un pensionnaire du centre de formation du club rhodanien vient d'être promu.

L' OL offre un contrat stagiaire à Idris Bounaas

Séduit par le talent d’un jeune joueur de son école de football, l’ OL lui a offert un contrat stagiaire de deux saisons. Il s’agit d’un milieu de terrain de 18 ans qui a fait ses preuves avec l’équipe des Gones U19. Le talentueux joueur, qui toque désormais à la porte de l’équipe professionnelle, s’est déplacé au Groupama Stadium accompagné de sa famille, lors de la signature de son nouveau bail. « Milieu de terrain de la génération 2003, Idris Bounaas a signé un contrat stagiaire qui le lie à l’Olympique Lyonnais jusqu'au 30 juin 2023 », a fait savoir le club de Jean-Michel Aulas, dans un communiqué sur son site internet officiel. Pour rappel, la pépite de l’ OL a rejoint l’Académie de Lyon en 2012 à l’âge de 9 ans, en provenance du Cascol d’Oullins.

Bounaas au pied du mur

Il faut dire que le plus dur commence pour le milieu défensif. Il doit vite progresser et performer afin d'obtenir son premier contrat professionnel. Son objectif est ensuite de taper dans l'oeil du nouveau coach Peter Bosz, afin d'attirer son attention sur lui. De plus, le poste auquel il évolue est bien pourvu en ce moment au sein de l'équipe professionnelle. Il y a les Brésiliens Thiago Mendes et Bruno Guimarães et le jeune Maxence Caqueret (21 ans), lui aussi, sorti du centre de formation de l' OL, comme Idris Bounaas. L'équipe A enregistre deux nouvelles signatures lors de ce mercato estival. Le défenseur central Damien Da Silva (33 ans) et l'arrière latéral gauche brésilien Henrique Silva Milagres (27 ans). Ils sont arrivés à l' OL tous les deux libres de tout engagement.