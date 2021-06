Euro 2020 : Hécatombe chez les Bleus avant les huitièmes de finale

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 13:30

L’équipe de France a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de l’ Euro 2020. Mais quelques jours avant cette seconde étape de la compétition continentale, Didier Deschamps a des soucis à se faire.

Euro 2020 : Plusieurs joueurs blessés chez les Bleus

L’équipe de France parviendra-t-elle à avoir un effectif au complet jusqu’à la fin de l’Euro 2020 ? Après la sortie sur blessure de Lucas Hernandez, son remplaçant contre le Portugal, Lucas Digne, a lui aussi dû abandonner ses coéquipiers six minutes seulement après son entrée en jeu. Après Ousmane Dembélé dont le forfait pour la suite de la compétition a déjà été officialisé, les deux arrières gauches sont désormais aux soins, et leur participation aux huitièmes de finale de l’Euro 2020 semble compromise.

« Le plus inquiétant, c’est Lucas Digne, car c’est musculaire. Quand il y a une blessure aux ischios, c’est très mauvais signe. Lui ça va être très compliqué », a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse. Mais ce n’est pas tout puisque l’hécatombe continue chez les Bleus. En effet, d’après les informations rapportées par le journaliste de L’Équipe présent à Budapest, l’infirmerie de la sélection française a reçu deux nouveaux patients après l’entraînement du jour. Marcus Thuram, touché aux adducteurs et Thomas Lemar, blessé lors d’un choc à l’entraînement, ont gonflé le nombre des blessés chez les Bleus.

Selon RMC, l’ailier de l’Atlético Madrid a été touché à la jambe gauche de manière « sérieuse » par Mike Maignan et pourrait être forfait pour le huitième de finale contre la Suisse. Et comme si cela ne suffisait pas, Adrien Rabiot inquiète lui aussi. Le milieu de terrain de la Juventus de Turin, annoncé pour dépanner sur le côté gauche de la défense en remplacement de Digne et Hernandez, s’est plaint d’une douleur à la cheville ces dernières heures. « On a quand même des joueurs comme Benzema, Griezmann, Mbappé, Pogba, Kanté, qui ont énormément joué sur les trois premiers matchs. Il y a eu très peu de rotations à ces postes-là. On a vu les autres équipes faire un peu plus de rotations que les Bleus. On a déjà beaucoup tiré sur les organismes », analyse Willy Sagnol dans les colonnes de L’Équipe.

Les affiches des huitièmes de finale

Samedi 26 juin, 18h, à Amsterdam : Pays de Galles-Danemark

Samedi 26 juin, 21h à Londres : Italie-Autriche

Dimanche 27 juin, 18h à Budapest : Pays-Bas – République tchèque

Dimanche 27 juin, 21h à Séville : Belgique-Portugal

Lundi 28 juin, 18h à Copenhague : Croatie-Espagne

Lundi 28 juin, 21h à Bucarest : France-Suisse

Mardi 29 juin, 18h à Londres : Angleterre-Allemagne