PSG Mercato : La date de l’officialisation de Ramos connue ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 17:30

Où va évoluer Sergio Ramos après son départ du Real Madrid ? Placé dans le viseur du PSG, des deux Manchester et d’un club italien, le désormais ancien joueur des Merengues va prendre bientôt la parole pour mettre un terme au suspense sur son avenir.

Pochettino veut Sergio Ramos au PSG

Après son départ du Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas encore posé ses valises dans un nouveau club alors que son nom revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. À la recherche de renforts défensifs, le club de la capitale veut tout mettre en oeuvre afin de s’offrir ce gros coup. D’ailleurs, en interne, l’entraîneur Mauricio Pochettino pousse ses dirigeants à accepter les conditions de l’international espagnol afin qu’il signe. Selon le média espagnol ABC, le défenseur central de 35 ans réclame un contrat de deux ans et un salaire de huit millions d’euros par saison.

Pochettino a demandé à son directeur sportif, Leonardo, d’accéder aux exigences de Ramos pour éviter qu’un autre grand club européen ne finisse par le recruter. Après avoir récupéré Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, libres de tout contrat, le Paris Saint-Germain se rapproche de son troisième gros coup à zéro euro, puisque l’ancien capitaine du Real Madrid accorde sa préférence à l’équipe parisienne, malgré des offres de Manchester City, la Juventus de Turin et Manchester United.

Selon le quotidien AS, la perspective de vivre à Paris et le contrat proposé par le club parisien placent pour le moment le PSG en tête des destinations privilégiées du défenseur espagnol. « Sergio Ramos a actuellement beaucoup de possibilités de jouer à Paris la saison prochaine », assure le journal madrilène. Et si pour le moment il n’a pas encore dévoilé l’identité de sa prochaine destination, le champion du monde 2010 ne devrait plus garder longtemps le secret.

Sergio Ramos va annoncer sa future destination

« Ce serait bien qu'il aille au PSG. Si je pouvais le recruter pour le Barça, je le ferais. S'il allait au PSG, je serais heureux et je sais qu'il nous aiderait à gagner cette Ligue des Champions qu'on a tant de mal à aller chercher. » Ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et fan déclaré du Paris Saint-Germain, l’ancienne star du FC Barcelone, Samuel Eto’o, milite pour l’arrivée de Sergio Ramos chez les Rouges et Bleus. La légende camerounaise et les nombreux supporters parisiens vont bientôt être fixés puisque l’ancien protégé de Zinédine Zidane va annoncer sa prochaine destination jeudi prochain dans l’émission espagnole El Hormiguero. Affaire à suivre…