OM, LOSC, OL, Rennes Mercato : Le choix de Jérémie Boga confirmé

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2021 à 22:50

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Jérémie Boga a déjà annoncé son départ de Sassuolo pour cet été. Placé dans le viseur de l’OM, OL, LOSC et le Stade Rennais, l’attaquant de 24 ans a une préférence pour sa prochaine destination.

Jérémie Boga souhaite rejoindre l' OM

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge, mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. »

Dans une interview accordée au journal L’Équipe le mois dernier, Jérémie Boga a confirmé son envie d’ailleurs. Arrivé en 2018 contre un chèque de 10 millions d’euros, l’ancien attaquant de Chelsea veut quitter Sassuolo pour franchir un cap dans sa carrière. Annoncé dans les plans de l'Olympique de Marseille, de l’Olympique Lyonnais, du Stade Rennais et de Lille OSC, l’international ivoirien sait déjà quel club il veut rejoindre en cas de départ d’Italie.

En effet, d’après les informations du journaliste Rudy Galetti de Sky Sport, Boga ne rêve que du maillot de l'OM, lui qui est natif de Marseille, s’il devait s’engager en faveur d’un club de Ligue 1. Récemment, les médias ont évoqué une réunion secrète entre l'entourage du joueur et les dirigeants marseillais. Mais Pablo Longoria va devoir vite passer aux choses séreuses dans ce dossier.

Jérémie Boga dans le viseur de l'Atalanta

Selon nos confrères de Foot Mercato, l’OM a intérêt à vite lancer son offensive pour Jérémie Boga sinon l’Atalanta Bergame va finir par convaincre l’ancien ailier du Stade Rennais d’oublier un retour en France pour poursuivre son aventure en Serie A. Toujours friand de jeunes promesses, le club italien a passé la vitesse dans ce dossier et des contacts ont déjà au lieu avec la direction de Sassuolo. Pour laisser filer son joyau ivoirien, Sassuolo réclame près de 20 millions d’euros.