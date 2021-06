OM Mercato : Longoria vers un gros échec dans trois dossiers

Publié par Ange A. le 28 juin 2021 à 08:30

Pablo Longoria pourrait se prendre un énorme vent cet été. Le président de l’ OM serait désormais dans une situation délicate concernant trois joueurs ciblés pour le mercato.

Trois cibles estivales s’éloignent de l’ OM

L’Olympique de Marseille attend au moins 11 recrues lors du mercato estival. Pablo Longoria a déjà bouclé quelques signatures dont celle de Gerson (Flamengo) et Konrad de La Fuente (FC Barcelone). Le président de l’ OM explore notamment d’autres pistes à l’étranger. Le dirigeant olympien souhaite encore renforcer l’entrejeu de Jorge Sampaoli en recrutant Mattéo Guendouzi. Le milieu international tricolore ne sera pas retenu par Arsenal cet été, à un an de l’expiration de son contrat. Ancien directeur sportif de Valence, le président marseillais courtise également Daniel Wass et Kevin Gameiro. Si les voyants semblaient au vert sur ces pistes, une source vient de jeter le froid. « C’est un marché très compliqué pour tout le monde », déplore un responsable du club cité par L’Équipe.

Longoria refroidi dans des dossiers prioritaires

Le journal national croit savoir qu’Arsenal se montre gourmand concernant Mattéo Guendouzi. Une situation qui agacerait le président de l’ OM surtout que le Benfica Lisbonne piste également l’ancien titi parisien. S’agissant du dossier Wass, Marseille se retrouve de nouveau concurrencé par le Sporting Lisbonne. Quant à la piste menant à Kevin Gameiro (en fin de contrat), l’attaquant de 34 ans ne serait plus enclin à rejoindre la Provence. Il craint en effet que son passif de Parisien lui joue un sale tour auprès des supporters marseillais. « Les nombreuses critiques de supporters marseillais qui n’ont pas manqué de déterrer des interviews de Gameiro, ancien du PSG, n’ont pas dû aider », peut-on lire.

Un véritable coup dur sur cette piste offensive tant le board marseillais avait déjà tout préparé pour sa venue à Marseille. « Le contrat [de deux saisons] était rédigé, les contours de son salaire avaient été arrêtés et seuls quelques détails restaient à discuter avant que le joueur ne se rétracte, à la plus grande surprise de Longoria », ajoute la source. En mauvaise posture dans ces dossiers, le président de de l’ OM devrait creuser d’autres pistes.