Barça Mercato : Après Todibo, Laporta envoie Firpo à Leeds

Publié par Thomas le 28 juin 2021 à 16:15

Sauf revirement de dernière minute, le latéral espagnol du FC Barcelone Junior Firpo devrait s'engager dans les rangs de Leeds United, avec qui il signera un contrat qui mettrait d'accord les deux clubs.

Barça mercato : Firpo à Leeds pour 15 millions d'euros

Après deux années en dents de scie, Junior Firpo fait ses valises de Barcelone, direction l'Angleterre et Leeds United pour ce qui semble être un contrat longue durée. Alors que le Milan AC était, semble-t-il, l'option privilégiée du joueur, le club anglais est entré dans la balance et a su convaincre le joueur, notamment grâce à la présence sur le banc, de Marcelo Bielsa, l'ex-entraîneur de l' OM qui plaît beaucoup au latéral espagnol. Avec la vente de Firpo, le club catalan touchera un montant de 15 millions d'euros, soit quasi le double de la valeure marchande du joueur (coté 8 millions d'euros sur Transfermarkt).

Lors des semaines qui ont précédé l'annonce du transfert de Junior Firpo à Leeds, le Barça avait reçu de nombreuses offres pour le joueur, notamment de la Premier League, un championnat adéquat pour le latéral, très athlétique et doté de bonnes qualités défensives. Selon Mundo Deportivo, le journal catalan, Firpo s'opposait fortement à une venue en Angleterre, et entamait des discussions avec le Milan AC. Cependant, l'arrivée de Leeds dans la liste des prétendants au joueur a tout changé. Selon le journal, Marcelo Bielsa aurait assuré au joueur son rôle important dans l'équipe et aurait donc tout changé dans la décision finale de l'ancien joueur du Betis.

Le Barça reste gagnant dans l'histoire

La direction barcelonaise voit ce transfert comme une aubaine, puisque le club voulait se séparer impérativement du joueur qui ne collait plus dans les plans de Ronald Koeman. Au terme de deux saisons compliquées où l'espagnol n'a jamais pu s'imposer devant Jordi Alba, l'objectif était alors de le vendre et d'en tirer un certain profit. Le club blaugrana, très endetté, cherche à se délester de beaucoup de joueurs, Firpo en fait partie.