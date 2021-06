ASSE Mercato : Officiel, 5e prolongation de contrat à Sainté

Publié par ALEXIS le 28 juin 2021 à 16:30

L’ ASSE poursuit le renforcement des contrats de ses jeunes joueurs prometteurs. Yvann Maçon a ainsi vu son bail prolonger ce lundi 28 juin, date de la reprise des entraînements.

L’ ASSE blinde le contrat d’Yvann Maçon

L’ ASSE et Yvann Maçon ont trouvé un accord pour suivre leur aventure au-delà du 30 juin 2023, date du contrat initial qui les lie. Les Stéphanois n’ont cependant pas donné la durée du nouveau contrat signé avec le défenseur. « C’est en vert que l’avenir d’Yvann Maçon va continuer de s’écrire. Stéphanois depuis janvier 2020, le polyvalent arrière latéral (droit ou gauche) a prolongé son contrat avec l’AS Saint-Étienne », a communiqué le club. Le défenseur de 22 ans est en effet le 5e joueur des Verts dont le contrat est prolongé en l’espace d’un mois. Sa signature intervient après celle d’Étienne Green, Saïdou Sow, Maxence Rivera et Aïmen Moueffek.

« Cette décision témoigne de la volonté de l’AS Saint-Étienne de s’appuyer sur ses jeunes talents et indique toute la confiance accordée à Yvann Maçon après l’épreuve qu’il a dû traverser la saison dernière », a souligné l’ ASSE. Rappelons que le joueur recruté à l’USL Dunkerque en janvier 2020 avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, avec la sélection des Espoirs de France, en octobre 2020. Après avoir rempilé à l’ ASSE, le natif de Guadeloupe a livré ses premières impressions. « Cette prolongation de contrat montre que le coach et les dirigeants comptent sur moi. Je suis très touché par cette grande marque de confiance. Je suis d'autant plus reconnaissant envers le club que j'ai connu une grave blessure. J'ai beaucoup appris de cette épreuve. Je me dis que c'est un mal pour un bien », a-t-il déclaré.

Claude Puel encense le polyvalent défenseur

Claude Puel, entraîneur et manager général de l'AS Saint-Étienne, s’est dit « très heureux de la prolongation d'Yvann Maçon comme de celles des autres jeunes joueurs qui ont récemment décidé de s'inscrire dans la durée avec l' ASSE. Yvann doit reprendre le fil de sa carrière en s'appuyant sur ses qualités de défenseur moderne. Il est doté d'une bonne lecture du jeu, va vite, sait défendre et a montré ses capacités d'adaptation en s'imposant dans le couloir gauche. Il a toujours fait preuve d’une grande envie d'apprendre. Son état d'esprit correspond aux valeurs du club et constitue un atout », a-t-il souligné.