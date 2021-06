Stade Rennais Mercato : Maurice répond pour deux ex-Lyonnais

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 14:31

Faisant le point sur le mercato estival du Stade Rennais, Florian Maurice a évoqué la piste menant vers deux anciens Lyonnais dont les noms sont associés au club breton.

Stade Rennais : Ni Gonalons ni Fekir à Rennes cet été

Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, est un ancien de l’ OL. Il a été joueur, en tant qu'attaquant, puis dirigeant, en tant que patron de la cellule de recrutement. Nommé à Rennes, il a favorisé la venue de Bruno Genesio, lui aussi ex-milieu de terrain et ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Les deux hommes se connaissent bien depuis Lyon.

Ont-ils l’intention de faire venir d’autres Lyonnais, notamment des joueurs au SRFC ? Possible, car la rumeur du mercato estival fait écho à l’intérêt de Bruno Genesio pour Maxime Gonalons (32 ans) et Nabil Fekir (28 ans), deux joueurs qu’il a eu sous ses ordres à l’ OL. Mais Florian Maurice a battu en brèche ces deux pistes dans Ouest-France. Le milieu défensif de Grenade et le milieu offensif du Betis Séville en Espagne ne rejoindront donc pas Bruno Genesio et le directeur sportif du Stade Rennais cet été.

Deux ex-capitaines de l'Olympique Lyonnais

Maxime Gonalons a été formé à Lyon de 2000 à 2009 et a évolué avec le club rhodanien entre 2009 et 2017, soit huit saisons consécutives en Ligue 1. Capitaine de l’ OL, il avait été transféré à l’AS Rome pour un montant de 5 M€. Il est sous contrat à Grenade jusqu’en juin 2023. Nabil Fekir est aussi un produit du club de Jean-Michel Aulas. Il a fait sa formation de 2005 à 2007, puis de 2011 à 2013. Après avoir franchi tous les paliers avec la réserve, il a intégré l’équipe professionnelle. L’ancien meneur de jeu lyonnais avait fini capitaine avant de rejoindre le Betis Séville en juillet 2019. Il a encore deux ans de contrat en Andalousie.





