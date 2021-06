Mercato Arsenal : Les Gunners visent une pépite du Real en défense

Publié par Thomas le 28 juin 2021 à 20:00

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, très à l'affut des pépites de son pays, se serait positionné pour faire venir le jeune latéral du Real Madrid Miguel Gutiérrez. Le technicien viserait à renforcer plusieurs postes de son effectif notamment en défense, un secteur en reconstruction depuis quelques années à Arsenal.

Mercato : Arsenal en quête d'une équipe rajeunie avec Gutiérrez

La volonté du club londonien et de son coach Mikel Arteta, est de se tourner vers l'avenir, en recrutant des joueurs prometteurs et ainsi rajeunir une équipe vieillissante et peu véloce, notamment en défense où de nombreux joueurs sont invités à partir. La volonté de recruter le latéral gauche madrilène, fait directement écho à un possible départ de Bellerin la saison prochaine. Le joueur formé au Real Madrid, Miguel Gutiérrez, à seulement 19 ans, est une des priorités du club, et sa clause libératoire est de 40 millions d'euros.

Le jeune joueur n'a pourtant que très peu d'expérience dans l'élite, mais a su montrer ses qualités sur le peu de temps de jeu qu'il lui était accordé cette saison (il a notamment réalisé une passe décisive superbe pour Modric contre Grenade en championnat). Gutierréz est sans doute actuellement le joueur le plus prometteur du centre de formation du Real, raison pour laquelle Arsenal veut le recruter. Selon la presse espagnole, le club anglais cherchera en priorité à l'enrôler sans passer par une option d'achat.

Le Real ne dit pas non au départ de sa jeune pépite

Bien que le club madrilène soit au courant de la convoitise que les clubs, comme Arsenal, portent pour sa "joya", il ne peut le retenir trop longtemps, notamment à un poste déjà bien fourni. En effet, avec l'arrivée d'Alaba, la défense gauche compte en ses rangs trois joueurs de classe mondiale (avec Mendy et Marcelo). Le club qui doit vendre impérativement voit donc comme inévitable le départ de Gutierréz. Cependant, Florentino Peréz, connaissant la valeur de son joueur, ne cédera pas en dessous de sa valeur, à savoir 40 millions d'euros.