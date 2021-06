ASSE Mercato : Demande express de Puel avant la vente du club

Publié par ALEXIS le 30 juin 2021 à 00:05

Depuis la mise en vente de l’ ASSE, Claude Puel est annoncé sur un siège éjectable. Malgré cela, le manager général est toujours à la tâche et prépare la nouvelle saison. Mieux, il aurait transmis une demande express aux dirigeants stéphanois.

ASSE : Claude Puel sur un siège éjectable !

Si l’ ASSE change de propriétaire, il est évident que Claude Puel devra rendre le tablier. Les éventuels nouveaux patrons du club ligérien ne devraient pas le garder dans sa double fonction de manager général et entraîneur de l’équipe professionnelle. Des noms de Thiago Motta, Laurent Batlles et Stéphane Dumont circulent à l’AS Saint-Étienne. Les deux premiers seraient les choix de Mathieu Bodmer, annoncé comme directeur sportif d’un projet étranger de reprise en main du club ligérien.

Quant au troisième, il a été sondé par un groupe d'entrepreneurs locaux désireux de racheter les Verts, afin de prendre la place Claude Puel, s’ils prennent les commandes du club, selon les informations du journaliste Bernard Lions. Face à toutes ces rumeurs, le coach de l’ ASSE est serein. Il n’envisage pas la vente du club de sitôt et reste concentré sur ses taches. À savoir le mercato estival et les entraînements en vue de la préparation de l’exercice 2021-2022.

Le coach des Verts demande la prolongation de son contrat

D’ailleurs, Sainté a repris le chemin du Centre sportif Robert-Herbin, lundi. Mais contre toute attente, Claude Puel a demandé la prolongation de son bail selon les révélations de L’Équipe. L’ancien coach du LOSC, de l’OL ou encore de l’OGC Nice a signé à l’ ASSE en octobre 2019 pour trois saisons. Il est donc sous contrat jusqu’à fin juin 2022 et la prolongation de son contrat n'est pas à l'ordre du jour dans le Forez. Lors de son premier exercice à Saint-Étienne, le technicien natif de Castres avait fini à la 17e place de Ligue 1. La saison dernière, son équipe a longtemps flirté avec la zone de relégation avant de finalement se maintenir dans l'élite, en finissant au 11e rang du championnat.





