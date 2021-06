OM, Barça Mercato : Coup de froid dans le dossier Umtiti

Publié par Ange A. le 30 juin 2021 à 08:00

Pour renforcer son arrière garde, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Samuel Umtiti. Mais aux dernières nouvelles, la direction de l’OM pourrait se prendre un vent dans ce dossier.

Samuel Umtiti parti pour déjouer les plans de Marseille

Avec la future vente de Duje Caleta-Car, l’Olympique de Marseille souhaite accueillir du renfort en défense centrale. Ces derniers jours, les noms des Brésiliens David Luiz et Luan Peres sont associés à l’OM. Le premier est en fin de contrat avec Arsenal et constitue une opportunité à zéro euro. Quant au second, il est encore sous contrat avec Santos. Outre ces pistes auriverde, Pablo Longoria prospecte encore au FC Barcelone. Après avoir bouclé le transfert de Konrad de La Fuente, le président marseillais souhaite relancer Samuel Umtiti. Mais les dernières révélations de L’Équipe ont de quoi refroidir le dirigeant olympien. Le journal croit en effet savoir que le défenseur tricolore n’est pas intéressé par un retour en Ligue 1.

Quel avenir pour Umtiti au Barça ?

Selon les indiscrétions du quotidien sportif, Samuel Umtiti n’est pas intéressé par un départ à Marseille. Le défenseur central souhaite une deuxième chance au FC Barcelone. Diminué par les pépins physiques, le défenseur de 27 ans est désormais cantonné à un rôle de remplaçant. L’ancien lyonnais n’a disputé que 16 rencontres, dont la moitié en tant que titulaire, lors de la saison écoulée. Si le champion du monde tricolore souhaite rester en Catalogne, il n’est pas certain que le Barça souhaite le conserver. L’arrivée d’Eric Garcia en provenance de Manchester City ouvre la voie à son départ de Barcelone. Un départ vu d’un bon œil d’un point de vue économique par la nouvelle direction des Blaugranas. Une vente d’Umtiti permettrait en effet d’acquérir quelques liquidités et de se débarrasser de l’un des plus gros salaires du club.





