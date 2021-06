ASSE Mercato : Une piste en Ligue 1 pour Jessy Moulin ?

Publié par ALEXIS le 30 juin 2021 à 19:31

Jessy Moulin pourrait quitter l’ ASSE et vivre une nouvelle aventure aux États-Unis d’Amérique. Il a des touches en MLS et pourrait vivre son rêve américain. Mais un club de Ligue 1 tenterait de le retenir en France.

ASSE : Troyes négocie pour Moulin

Il ne reste plus qu’un an de contrat à Jessy Moulin (35 ans) à l’ ASSE. Il est annoncé vers la Major League Soccer (MLS). Selon le 10Sport, il a la possibilité de rester en Ligue 1. Il serait la cible de l’ES Troyes AC promu dans l’élite. La source évoque « des discussions en cours » pour le gardien de but n°1 de l’AS Saint-Étienne en vue d’un transfert. « Selon nos informations, l'ESTAC vient de prendre des renseignements sur sa situation et la faisabilité d'une opération », a appris la source.

Il faut rappeler que Troyes est dirigé par un ancien Stéphanois, Laurent Batlles (45 ans). Ce dernier a été joueur de l’ ASSE (2010-2012), puis entraîneur adjoint en charge de la réserve ensuite, entre 2015 et 2019. Il connaît donc bien Jessy Moulin avec qui il a joué lors de la saison 2010-2011 et qu’il a eu comme poulain quand il était l’adjoint de Christophe Galtier. Selon le média, le portier resté longtemps doublure de Stéphane Ruffier « regarde cette opportunité troyenne avec attention ».

Etienne Green n°1 à la place de Jessy Moulin ?

Il faut dire que le jeune Etienne Green a été impressionnant en fin de saison dernière. Il avait remplacé valablement Jessy Moulin blessé. Le portier de 21 ans avait disputé les 8 derniers matchs du championnat et réalisé 3 clean sheet, pour 8 buts concédés. Et la promotion fulgurante de ce dernier laisse présager un statut de n°1, pour lui, lors de la saison à venir. Une situation qui pourrait pousser Jessy Moulin à quitter l' ASSE avant la fin de son bail.





