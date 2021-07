OM Mercato : Arsenal grille Marseille pour ce coup à 8 M€ !

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2021 à 02:01

En quête d’un renfort au poste de latéral gauche, l’ OM étudie la piste menant au joueur du Benfica Lisbonne, Nuno Tavares. Mais le club olympien devra tirer un trait sur ce dossier, car Arsenal aurait déjà bouclé le transfert du défenseur portugais.

OM Mercato : Arsenal double Marseille pour Nuno Tavares

Après avoir bouclé la signature de Konrad de la Fuente et de Gerson, l’Olympique de Marseille va tenter de renforcer sa défense cet été. La direction de l’ OM envisage en effet de recruter un nouveau latéral gauche, d’autant plus que l’entraîneur, Jorge Sampaoli, n’est pas totalement convaincu par les performances de Jordan Amavi et Yuto Nagatomo dans ce secteur de jeu. Le défenseur japonais est d'ailleurs en fin de contrat et devrait quitter l’ OM dès cet été.

Face à cette situation, les dirigeants de l'Olympique Marseille étudient plusieurs pistes défensives et l’une d’entre elles mènerait à Nuno Tavares. Auteur d’une belle saison avec le Benfica Lisbonne, le latéral portugais a tapé dans l’oeil de la direction marseillaise, prête à le recruter cet été. Il y a quelques jours, Calcio Napoli révélait que l’Olympique de Marseille a entamé des discussions avec le Benfica Lisbonne en vue du transfert du joueur de 26 ans. Seulement voilà, le club dirigé par Pablo Longoria devrait oublier cette piste, car Nuno Tavares s'apprête à poser ses valises à Arsenal.

Signature imminente de Nuno Tavares à Arsenal

Il faut dire que le Benfica Lisbonne a reçu plusieurs offres concrètes pour son défenseur cet été, mais ce sont les Gunners qui ont finalement raflé la mise. Selon A Bola, Arsenal va débourser 8 millions d'euros (hors bonus) pour s’offrir Nuno Tavares, qui devrait toucher un salaire conséquent du côté de Londres. L'officialisation de son transfert devrait tomber d’ici les prochaines heures.

De son côté, Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sport, révèle que le Benfica Lisbonne souhaitait récupérer Mattéo Guendouzi en échange de Nuno Tavares. Mais le club portugais aurait finalement revu ses plans, car le milieu de terrain français n’a d’yeux que pour l’Olympique de Marseille. Guendouzi a déjà un accord avec l' OM pour un contrat jusqu'en 2025 et il ne resterait plus qu’à trouver un accord économique avec Arsenal pour officialiser son transfert.





