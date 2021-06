OM Mercato : Guendouzi à Marseille, une mauvaise nouvelle tombe !

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2021 à 16:31

Après plusieurs semaines de négociations, l’ OM est parvenu à arracher un accord avec Mattéo Guendouzi. Mais le transfert du milieu de terrain d’Arsenal est loin d’être acquis pour le club phocéen.

Le mercato s’emballe du côté de l’ OM ! Après être parvenu à mettre la main sur Gerson et Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone, l’Olympique de Marseille tient presque sa troisième recrue estivale. Selon les informations du journal La Provence, le club phocéen a trouvé un accord avec Mattéo Guendouzi sur son futur contrat.

Prêté la saison dernière au Hertha Berlin, le milieu de terrain souhaite quitter Arsenal cet été et donnerait sa priorité pour un retour en France. L’Olympique Marseille serait alors en train de finaliser les derniers détails pour son transfert. Les dirigeants phocéens devront dorénavant trouver un terrain d’entente avec leurs homologues d’Arsenal. Et c’est là où ça coince, car les Gunners espèrent toucher un gros chèque pour un départ de Mattéo Guendouzi.

Une première offre de l’ OM pour Guendouzi refusée ?

À une année de la fin de son contrat, le joueur de 22 ans privilégie un retour en France où il a fait ses preuves sous les couleurs du FC Lorient. Les Phocéens seraient passés à l'offensive pour son transfert, en formulant une première proposition concrète aux Gunners d'un montant de 10 M€. Arsenal aurait dit non, mais les négociations avec l’ OM ne sont pas rompues pour autant.

Les dirigeants britanniques attendraient une proposition revue à la hausse, soit environ 20 M€ pour laisser filer leur joueur. Des exigences financières qui semblent hors de portée pour l’ OM. Et les choses se compliquent un peu plus pour les phocéens puisque le Benfica Lisbonne et le Borussia Dortmund, deux clubs solides financièrement, poussent pour récupérer Mattéo Guendouzi. Au point où l’ OM semble désormais en mauvaise posture dans ce dossier.





