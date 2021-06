PSG Mercato : Après Hakimi, un autre gros coup bouclé en Italie ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 01:31

Après Achraf Hakimi (Inter Milan) et Gianluigi Donnarumma (AC Milan), le PSG pourrait frapper un autre gros coup en Serie A durant ce mercato estival. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain insiste sur la piste d’un attaquant évoluant en Italie.

Mercato PSG : Discussions confirmées entre Leonardo et Correa

Leonardo a déjà finalisé les arrivées d’un milieu de terrain, un gardien de but et un défenseur. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain veut désormais frapper un coup afin d’apporter aussi du sang neuf dans le secteur offensif des Rouges et Bleus. Si le nom de Cristiano Ronaldo est déjà évoqué, d’autres profils moins ronflants sont aussi étudiés par les dirigeants parisiens. Depuis quelques jours, l'ailier de la Lazio Rome Joaquin Correa est ainsi placé dans collimateur du Paris Saint-Germain.

D’après les renseignements recueillis par le journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio, Leonardo négocie même déjà avec son homologue du club italien afin de tenter de trouver un accord pour le transfert du joueur de 26 ans. L’international argentin ayant déjà informé sa direction de son envie d’aller voir ailleurs cet été.

« Correa a décidé de quitter la Lazio, il l’a communiqué clairement au club : je pars, le moment est venu d’essayer de grandir encore plus. Le président Claudio Lotito et le directeur sportif Igli Tare en ont pris acte, après tout c’est une issue qui peut aussi s’avérer utile au club, qui doit investir pour prendre les cinq joueurs nécessaires à Sarri », indique le Corriere della Sera. Toutefois, le quotidien transalpin révèle que les négociations sont bloquées entre les Parisiens et les Biancazzurri.

La nouvelle offre du PSG pour Joaquin Correa

Selon Gianluca Di Marzio, le Paris SG est venu vers la Lazio Rome avec une proposition comprenant un échange de joueur et a tenté de convaincre le club italien avec Pablo Sarabia, mais le milieu offensif international espagnol de 28 ans ne convient pas à Maurizio Sarri et sa direction.

« Pour recruter Correa, le PSG souhaiterait inclure un joueur dans l’opération. Cependant, pour le moment le dialogue est bloqué, car le club biancoceleste valorise le joueur à 45 millions, mais les Parisiens souhaiteraient inclure Sarabia dans l’accord. Mais le PSG commence à réfléchir à la possibilité d’impliquer un autre joueur », explique le spécialiste mercato. Aux dernières nouvelles, le PSG serait désormais enclin à proposer entre 35 et 40 millions d’euros pour s’attacher les services de Joaquin Correa.





-