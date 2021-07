OM Mercato : Valence, Daniel Wass répond en personne à Longoria

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 06:31

À la recherche d’un renfort sur le côté droit de sa défense, Pablo Longoria et l’OM ont jeté leur dévolu sur Daniel Wass. Présent en conférence de presse, le défenseur de Valence a répondu à l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

Daniel Wass donne rendez-vous à l’OM après l’Euro

Arrivé de Celta Vigo en 2018 contre un chèque de 6 millions d’euros, Daniel Wass ne possède plus que douze mois de contrat avec Valence. Pour éviter de le voir s’en aller gratuitement l’été prochain, le club espagnol pourrait donc décider de le placer sur le marché cet été. Surtout que l’Olympique de Marseille est disposé à mettre 3 millions d’euros sur la table des négociations pour le défenseur de 32 ans. Interpellé par le quotidien Marca sur son avenir, l’international danois a tout simplement préféré botter en touche. Qualifié pour les demi-finales de l’Euro 2020, Wass veut se concentrer sur la suite du tournoi et refuse qu’on lui parle de sa situation personnelle.

« Ce sont les médias qui ont écrit à ce sujet. J’ai dit que je ne voulais rien entendre avant la fin du Championnat d’Europe. Ce sera à 100% une décision familiale. Ce n’est pas seulement ma propre décision. Je me sens mieux maintenant. J’étais au lit depuis trois ou quatre jours avec une pharyngite et un peu de fièvre », a déclaré le compatriote de Martin Braithwaite. Qu’à cela ne tienne. À Valence, l’on ne semble pas prêt à le laisser filer cet été.

Daniel Wass bloqué par Valence ?

En effet, le nouvel entraîneur de Valence José Bordalas a ouvertement assuré au micro du journal AS qu’il compte s’appuyer sur le polyvalent défenseur danois la saison prochaine. « On a beaucoup parlé de la possibilité que Wass retourne dans son pays. Mais nous n’avons pas parlé de ce sujet. Wass a un contrat. C’est un joueur magnifique et il a toujours fait preuve d’un grand engagement à Valence. Je compte sur lui », a confié le coach espagnol. Pablo Longoria et l’OM sont donc prévenus.





