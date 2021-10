OM : Avant Lorient, une grosse info Mercato tombe à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 17 octobre 2021 à 11:25

L’ OM reçoit le FC Lorient ce dimanche à 20h45 pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, l’Olympique de Marseille est associé à une grosse info mercato.

Une piste défensive déjà programmée à l’ OM ?

D’après les informations de Todo Fichajes, Pablo Longoria n'a pas du tout oublié la piste menant à Daniel Wass. Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain danois n’a pas prolongé son contrat avec Valence. Et le média espagnol révèle ce dimanche que le joueur de 32 ans est lui aussi favorable à une arrivée gratuite à l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison.

Cependant, le club espagnol serait disposé à laisser filer l’international danois si Pablo Longoria accepte de signer un chèque de 2 millions d’euros dès cet hiver. Débarqué en 2018 en provenance de Celta Vigo contre une enveloppe de 6 millions d’euros, Daniel Wass pourrait donc rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli en janvier. Un profil qui semble déjà faire l’unanimité dans la cité phocéenne.

Daniel Wass, un profil déjà validé à Marseille

Si le nom de Daniel Wass a déjà été évoqué l’été, Jean-Charles De Bono, consultant du Footballclubdemarseille, conseille à la direction de l’OM de foncer sur le polyvalent milieu de Valence.

« Wass est capable de jouer à plusieurs postes sur le terrain. Il peut notamment jouer côté gauche et personnellement, on n’a personne pour jouer dans ce couloir gauche. Quand je regarde le schéma de jeu, je me dis qu’il manque un joueur côté gauche. On s’en est aperçu au dernier match puisque Lirola est passé en seconde période à gauche. Wass pourrait rendre des services surtout qu’Amavi n’a pas encore fait son retour », a expliqué le supporter de l’Olympique de Marseille. La balle est donc désormais dans le camp de Pablo Longoria.